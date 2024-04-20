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Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus
Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus - РИА Новости, 20.04.2024
Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus
Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus, инициатива о сертификации уже поступала в вооруженные силы Германии (бундесвер) около... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:41
2024-04-20T14:41
2024-04-20T15:22
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus, инициатива о сертификации уже поступала в вооруженные силы Германии (бундесвер) около десяти лет назад и теперь может быть реализована, заявил глава Airbus Defence and Space, компании-производителя Eurofighter, Михаэль Шелльхорн в интервью немецкому изданию Spiegel. "Eurofighter может быть носителем Taurus! Почти десять лет назад Airbus впервые предложил бундесверу поднимать Taurus в воздух еще и с помощью Eurofighter. Тогда это было нежелательным... Теперь я предполагаю, что Eurofighter сертифицируют для использования c Taurus", - заявил Шелльхорн. Также он заявил о необходимости срочно обновить немецкий авиапарк. Шелльхорн считает нужным заменить истребители Tornado уже к 2030 году. Кроме того, возраст самых старых самолетов Eurofighter уже составляет 30 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, airbus defence and space, airbus, eurofighter typhoon
В мире, Германия, Airbus Defence and Space, Airbus, Eurofighter Typhoon
Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus
Глава Airbus Шелльхорн: истребители Eurofighter могут стать носителями Taurus