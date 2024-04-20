https://ria.ru/20240420/shellkhorn-1941232785.html

Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus

Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus - РИА Новости, 20.04.2024

Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus

Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus, инициатива о сертификации уже поступала в вооруженные силы Германии (бундесвер) около... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:41

2024-04-20T14:41

2024-04-20T15:22

в мире

германия

airbus defence and space

airbus

eurofighter typhoon

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus, инициатива о сертификации уже поступала в вооруженные силы Германии (бундесвер) около десяти лет назад и теперь может быть реализована, заявил глава Airbus Defence and Space, компании-производителя Eurofighter, Михаэль Шелльхорн в интервью немецкому изданию Spiegel. "Eurofighter может быть носителем Taurus! Почти десять лет назад Airbus впервые предложил бундесверу поднимать Taurus в воздух еще и с помощью Eurofighter. Тогда это было нежелательным... Теперь я предполагаю, что Eurofighter сертифицируют для использования c Taurus", - заявил Шелльхорн. Также он заявил о необходимости срочно обновить немецкий авиапарк. Шелльхорн считает нужным заменить истребители Tornado уже к 2030 году. Кроме того, возраст самых старых самолетов Eurofighter уже составляет 30 лет.

https://ria.ru/20240315/germaniya-1933385756.html

германия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, airbus defence and space, airbus, eurofighter typhoon