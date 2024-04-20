https://ria.ru/20240420/shary-1941270097.html

Над Тульской и Московской областями уничтожили два украинских шара

Над Тульской и Московской областями уничтожили два украинских шара - РИА Новости, 20.04.2024

Над Тульской и Московской областями уничтожили два украинских шара

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара над Тульской и Московской областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T20:25

2024-04-20T20:25

2024-04-20T21:14

безопасность

московская область (подмосковье)

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара над Тульской и Московской областями, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Отмечается, что Киев пытался совершить террористическую атаку около 19:00 мск.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России. В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Вооруженные силы ликвидировали 26 дронов над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

https://ria.ru/20240315/bespilotnik-1933199004.html

московская область (подмосковье)

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, московская область (подмосковье), россия