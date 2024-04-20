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Над Тульской и Московской областями уничтожили два украинских шара
Над Тульской и Московской областями уничтожили два украинских шара - РИА Новости, 20.04.2024
Над Тульской и Московской областями уничтожили два украинских шара
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара над Тульской и Московской областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:25
2024-04-20T20:25
2024-04-20T21:14
безопасность
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара над Тульской и Московской областями, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Отмечается, что Киев пытался совершить террористическую атаку около 19:00 мск.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России. В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Вооруженные силы ликвидировали 26 дронов над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.
https://ria.ru/20240315/bespilotnik-1933199004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, московская область (подмосковье), россия
Безопасность, Московская область (Подмосковье), Россия, Специальная военная операция на Украине
Над Тульской и Московской областями уничтожили два украинских шара
Минобороны: над Московской и Тульской областями сбили два украинских шара