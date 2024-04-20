https://ria.ru/20240420/shapsha-1941171772.html

В Калужской области при атаке БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

В Калужской области при атаке БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 20.04.2024

В Калужской области при атаке БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

Энергетическая инфраструктура повреждена в Малоярославецком районе Калужской области в результате взрыва БПЛА в ночь на субботу, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T00:50

2024-04-20T00:50

2024-04-20T00:54

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

малоярославецкий район

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Малоярославецком районе Калужской области в результате взрыва БПЛА в ночь на субботу, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша."Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет", — написал губернатор.На месте работают оперативные службы.Поздно вечером в пятницу силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры. В результате никто не пострадал, разрушений также нет.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html

калужская область

малоярославецкий район

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калужская область, владислав шапша, малоярославецкий район