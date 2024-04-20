https://ria.ru/20240420/shapsha-1941171772.html
В Калужской области при атаке БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура
В Калужской области при атаке БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 20.04.2024
В Калужской области при атаке БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура повреждена в Малоярославецком районе Калужской области в результате взрыва БПЛА в ночь на субботу, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:50
2024-04-20T00:50
2024-04-20T00:54
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
малоярославецкий район
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Малоярославецком районе Калужской области в результате взрыва БПЛА в ночь на субботу, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша."Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет", — написал губернатор.На месте работают оперативные службы.Поздно вечером в пятницу силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры. В результате никто не пострадал, разрушений также нет.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
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калужская область
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калужская область, владислав шапша, малоярославецкий район
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Малоярославецкий район
В Калужской области при атаке БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура
Губернатор Шапша: при взрыве БПЛА была повреждена энергетическая инфраструктура