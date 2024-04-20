Рейтинг@Mail.ru
В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 20.04.2024 (обновлено: 15:27 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html
В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице
В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице - РИА Новости, 20.04.2024
В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице
Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генеральной ассамблее (ГА ООН) грозит обесцениванием термина "геноцид" и... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:46
2024-04-20T15:27
в мире
сребреница
сербия
белград (город)
ана брнабич
александр вучич
эфраим зурофф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813511694_668:0:4117:1940_1920x0_80_0_0_47834c85c2e2f9b032f0f137e8a72bdc.jpg
БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генеральной ассамблее (ГА ООН) грозит обесцениванием термина "геноцид" и будущей работе и авторитету ООН как крупнейшей международной организации за мир и стабильность, заявила экс-премьер, председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич. В субботу в Белград прибыл госсекретарь по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайан. Он провел встречу с президентом Александром Вучичем, после которой Вучич заявил, что Сербия благодарна США за инвестиции, которые улучшают жизнь в ее городах, но будет противостоять принятию готовящейся резолюции о геноциде в Сребренице на предстоящей ГА ООН. Спикер сербского парламента также встретилась с О'Брайаном. "Если это (резолюция по Сребренице – ред.) окажется в повестке ГА ООН, впервые такой серьезный вопрос как геноцид будет решен простым голосованием. Всего два раза тема геноцида была в повестке ГА ООН, и оба раза она была принята при консенсусе. Все это время наивысшие авторитеты по вопросу геноцида, Холокоста и военных преступлений, такие как (израильские историки – ред.) Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, говорят, что (в Сребренице – ред.) произошло военное преступление, но не было геноцида", - заявила Брнабич на брифинге после беседы с американским дипломатом. "Если таким образом подходить к этим вопросам и отдельным случаям, тогда на ГА ООН появится такое число резолюций на эту тему, по которым решение будет приниматься простым голосованием, что в конце концов этот термин (геноцид – ред.) потеряет свое значение. Возможно, что таково и есть чье-то намерение - чтобы это слово больше ничего не значило. Вероятно "ужасное военное преступление" недостаточно плохо. Это очень опасно для самой ООН, если простым голосованием будут решаться такие важные вопросы, тогда больше нет какого-либо договора в ГА ООН, а когда его нет, то значит, "большие и сильные" успели разрушить самую важную международную организацию за мир и стабильности во всем мире", - подчеркнула спикер парламента Сербии. Ожидаемое 2 мая голосование на Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и РС БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. На митинге в Баня-Луке с участием 50 тысяч человек вечером в четверг президент РС БиГ Милорад Додик призвал сограждан игнорировать готовящуюся в ООН резолюцию о геноциде в Сребренице и указал, что в июле 1995 года там была совершена преступная ошибка, но не акт геноцида. Народная Скупшина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в четверг рассмотрела и утвердила заключение независимой международной комиссии об отсутствии в событиях в районе Сребреницы в 1992-1995 годах фактов геноцида. Ранее он неоднократно заявлял, что в случае продолжения давления со стороны центральных властей в Сараево на полномочия и свободы РС, руководство боснийских сербов потребует самостоятельности Республики Сербской. В Восточном Сараево в РС БиГ в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом, на котором написано "Спасибо за русское "нет".
https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html
https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html
https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html
сребреница
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813511694_1099:0:3686:1940_1920x0_80_0_0_ed6f02bc230af47e032b4c5df2f68ab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сребреница, сербия, белград (город), ана брнабич, александр вучич, эфраим зурофф, оон
В мире, Сребреница, Сербия, Белград (город), Ана Брнабич, Александр Вучич, Эфраим Зурофф, ООН
В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице

Парламент Сербии: резолюция о "геноциде" в Сребренице угрожает авторитету ООН

CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov / Здание парламента Сербии
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov /
Здание парламента Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генеральной ассамблее (ГА ООН) грозит обесцениванием термина "геноцид" и будущей работе и авторитету ООН как крупнейшей международной организации за мир и стабильность, заявила экс-премьер, председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич.
В субботу в Белград прибыл госсекретарь по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайан. Он провел встречу с президентом Александром Вучичем, после которой Вучич заявил, что Сербия благодарна США за инвестиции, которые улучшают жизнь в ее городах, но будет противостоять принятию готовящейся резолюции о геноциде в Сребренице на предстоящей ГА ООН. Спикер сербского парламента также встретилась с О'Брайаном.
Люди с флагом Сербии перед мэрией в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Сбывается худшее. Другу России пригрозили геноцидом
17 апреля, 08:00
"Если это (резолюция по Сребренице – ред.) окажется в повестке ГА ООН, впервые такой серьезный вопрос как геноцид будет решен простым голосованием. Всего два раза тема геноцида была в повестке ГА ООН, и оба раза она была принята при консенсусе. Все это время наивысшие авторитеты по вопросу геноцида, Холокоста и военных преступлений, такие как (израильские историки – ред.) Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, говорят, что (в Сребренице – ред.) произошло военное преступление, но не было геноцида", - заявила Брнабич на брифинге после беседы с американским дипломатом.
"Если таким образом подходить к этим вопросам и отдельным случаям, тогда на ГА ООН появится такое число резолюций на эту тему, по которым решение будет приниматься простым голосованием, что в конце концов этот термин (геноцид – ред.) потеряет свое значение. Возможно, что таково и есть чье-то намерение - чтобы это слово больше ничего не значило. Вероятно "ужасное военное преступление" недостаточно плохо. Это очень опасно для самой ООН, если простым голосованием будут решаться такие важные вопросы, тогда больше нет какого-либо договора в ГА ООН, а когда его нет, то значит, "большие и сильные" успели разрушить самую важную международную организацию за мир и стабильности во всем мире", - подчеркнула спикер парламента Сербии.
Ожидаемое 2 мая голосование на Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и РС БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ.
На митинге в Баня-Луке с участием 50 тысяч человек вечером в четверг президент РС БиГ Милорад Додик призвал сограждан игнорировать готовящуюся в ООН резолюцию о геноциде в Сребренице и указал, что в июле 1995 года там была совершена преступная ошибка, но не акт геноцида.
Войска спецназа хорватской армии маршируют во время военного парада, посвященного 20-й годовщине операции Буря - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Урок для России: Путин помнит, как Запад решил "сербский вопрос"
8 апреля, 08:00
Народная Скупшина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в четверг рассмотрела и утвердила заключение независимой международной комиссии об отсутствии в событиях в районе Сребреницы в 1992-1995 годах фактов геноцида. Ранее он неоднократно заявлял, что в случае продолжения давления со стороны центральных властей в Сараево на полномочия и свободы РС, руководство боснийских сербов потребует самостоятельности Республики Сербской.
В Восточном Сараево в РС БиГ в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом, на котором написано "Спасибо за русское "нет".
Мемориальный центр жертв геноцида в Сребренице. Поточари (муниципалитет Сребреница) - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным
8 апреля, 15:09
 
В миреСребреницаСербияБелград (город)Ана БрнабичАлександр ВучичЭфраим ЗуроффООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала