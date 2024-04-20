https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html

В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице

В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице - РИА Новости, 20.04.2024

В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице

Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генеральной ассамблее (ГА ООН) грозит обесцениванием термина "геноцид" и... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:46

2024-04-20T14:46

2024-04-20T15:27

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БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генеральной ассамблее (ГА ООН) грозит обесцениванием термина "геноцид" и будущей работе и авторитету ООН как крупнейшей международной организации за мир и стабильность, заявила экс-премьер, председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич. В субботу в Белград прибыл госсекретарь по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайан. Он провел встречу с президентом Александром Вучичем, после которой Вучич заявил, что Сербия благодарна США за инвестиции, которые улучшают жизнь в ее городах, но будет противостоять принятию готовящейся резолюции о геноциде в Сребренице на предстоящей ГА ООН. Спикер сербского парламента также встретилась с О'Брайаном. "Если это (резолюция по Сребренице – ред.) окажется в повестке ГА ООН, впервые такой серьезный вопрос как геноцид будет решен простым голосованием. Всего два раза тема геноцида была в повестке ГА ООН, и оба раза она была принята при консенсусе. Все это время наивысшие авторитеты по вопросу геноцида, Холокоста и военных преступлений, такие как (израильские историки – ред.) Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, говорят, что (в Сребренице – ред.) произошло военное преступление, но не было геноцида", - заявила Брнабич на брифинге после беседы с американским дипломатом. "Если таким образом подходить к этим вопросам и отдельным случаям, тогда на ГА ООН появится такое число резолюций на эту тему, по которым решение будет приниматься простым голосованием, что в конце концов этот термин (геноцид – ред.) потеряет свое значение. Возможно, что таково и есть чье-то намерение - чтобы это слово больше ничего не значило. Вероятно "ужасное военное преступление" недостаточно плохо. Это очень опасно для самой ООН, если простым голосованием будут решаться такие важные вопросы, тогда больше нет какого-либо договора в ГА ООН, а когда его нет, то значит, "большие и сильные" успели разрушить самую важную международную организацию за мир и стабильности во всем мире", - подчеркнула спикер парламента Сербии. Ожидаемое 2 мая голосование на Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и РС БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. На митинге в Баня-Луке с участием 50 тысяч человек вечером в четверг президент РС БиГ Милорад Додик призвал сограждан игнорировать готовящуюся в ООН резолюцию о геноциде в Сребренице и указал, что в июле 1995 года там была совершена преступная ошибка, но не акт геноцида. Народная Скупшина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в четверг рассмотрела и утвердила заключение независимой международной комиссии об отсутствии в событиях в районе Сребреницы в 1992-1995 годах фактов геноцида. Ранее он неоднократно заявлял, что в случае продолжения давления со стороны центральных властей в Сараево на полномочия и свободы РС, руководство боснийских сербов потребует самостоятельности Республики Сербской. В Восточном Сараево в РС БиГ в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом, на котором написано "Спасибо за русское "нет".

https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html

https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html

https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html

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Дарья Буймова

в мире, сребреница, сербия, белград (город), ана брнабич, александр вучич, эфраим зурофф, оон