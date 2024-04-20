https://ria.ru/20240420/senator-1941277364.html

Сенатор: конфискация активов России в США открывает "ящик Пандоры"

Сенатор: конфискация активов России в США открывает "ящик Пандоры" - РИА Новости, 20.04.2024

Сенатор: конфискация активов России в США открывает "ящик Пандоры"

Конфискация активов России откроет "ящик Пандоры", это неразумный шаг американских властей, подрывающий отношения двух стран, РФ обязательно примет ответные... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T21:42

2024-04-20T21:42

2024-04-20T22:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Конфискация активов России откроет "ящик Пандоры", это неразумный шаг американских властей, подрывающий отношения двух стран, РФ обязательно примет ответные меры, сказала РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения. "Конфискация активов России - шаг, действие, которое открывает "ящик Пандоры". Совершенно очевидно, что есть американские активы в Российской Федерации, по которым будут приняты ответные действия. Это не пойдёт на пользу российско-американским отношениям, хотя они и так находятся в низшей точке. Это, конечно, наносит ущерб репутации финансовых институтов, это безусловно с точки зрения финансово-экономической – совершенно неразумный шаг. Это политическая авантюра", – сказала Алтабаева. Законопроект содержит положения о конфискации активов РФ, включая "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, её граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведётся работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240420/konfiskatsiya-1941275720.html

https://ria.ru/20240420/otvet-1941276633.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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политика, россия, украина, киев, екатерина алтабаева, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, конгресс сша, g7, санкции в отношении россии