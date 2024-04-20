https://ria.ru/20240420/samolet-1941283045.html

В США раскрыли, почему Patriot сложно засечь российский Су-35

В США раскрыли, почему Patriot сложно засечь российский Су-35 - РИА Новости, 20.04.2024

В США раскрыли, почему Patriot сложно засечь российский Су-35

Российские Су-35 сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы истребителя, сообщил YouTube-канал Defense TV. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T22:48

2024-04-20T22:48

2024-04-20T22:48

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские Су-35 сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы истребителя, сообщил YouTube-канал Defense TV."Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его. Кроме того, машина создает специальные ложные цели, значительно усложняющие наведение зенитных ракет", — отмечается в публикации.Су-35 —российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. В нем используют технологии пятого поколения, благодаря которым самолет превосходит иностранные аналоги такого же класса.На новую машину установлена передовая авионика, радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей, а также новые двигатели с усиленной тягой.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941275498.html

https://ria.ru/20240420/vsu-1941249389.html

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сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, су-35, россия, сша, украина