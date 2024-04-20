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В США раскрыли, почему Patriot сложно засечь российский Су-35 - РИА Новости, 20.04.2024
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22:48 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/samolet-1941283045.html
В США раскрыли, почему Patriot сложно засечь российский Су-35
В США раскрыли, почему Patriot сложно засечь российский Су-35 - РИА Новости, 20.04.2024
В США раскрыли, почему Patriot сложно засечь российский Су-35
Российские Су-35 сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы истребителя, сообщил YouTube-канал Defense TV. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T22:48
2024-04-20T22:48
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские Су-35 сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы истребителя, сообщил YouTube-канал Defense TV."Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его. Кроме того, машина создает специальные ложные цели, значительно усложняющие наведение зенитных ракет", — отмечается в публикации.Су-35 —российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. В нем используют технологии пятого поколения, благодаря которым самолет превосходит иностранные аналоги такого же класса.На новую машину установлена передовая авионика, радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей, а также новые двигатели с усиленной тягой.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941275498.html
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в мире, су-35, россия, сша, украина
В мире, Су-35, Россия, США, Украина
В США раскрыли, почему Patriot сложно засечь российский Су-35

Defense TV: Patriot сложно засечь российские Су-35 из-за специальных ловушек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинк
Участники авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинк - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинк. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские Су-35 сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы истребителя, сообщил YouTube-канал Defense TV.
"Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его. Кроме того, машина создает специальные ложные цели, значительно усложняющие наведение зенитных ракет", — отмечается в публикации.
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Су-35 —российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. В нем используют технологии пятого поколения, благодаря которым самолет превосходит иностранные аналоги такого же класса.
На новую машину установлена передовая авионика, радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей, а также новые двигатели с усиленной тягой.
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