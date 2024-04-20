В США раскрыли, почему Patriot сложно засечь российский Су-35
Defense TV: Patriot сложно засечь российские Су-35 из-за специальных ловушек
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинк
Участники авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинк. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские Су-35 сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы истребителя, сообщил YouTube-канал Defense TV.
"Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его. Кроме того, машина создает специальные ложные цели, значительно усложняющие наведение зенитных ракет", — отмечается в публикации.
Су-35 —российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. В нем используют технологии пятого поколения, благодаря которым самолет превосходит иностранные аналоги такого же класса.
На новую машину установлена передовая авионика, радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей, а также новые двигатели с усиленной тягой.