https://ria.ru/20240420/rubl-1941171424.html

Аналитик раскрыл, как Центробанк поможет рублю на следующей неделе

Аналитик раскрыл, как Центробанк поможет рублю на следующей неделе - РИА Новости, 20.04.2024

Аналитик раскрыл, как Центробанк поможет рублю на следующей неделе

Для поддержки рубля, столкнувшегося с проблемами из-за эскалации на Ближнем Востоке и скачков нефтяных цен, Банк России сохранит ставку. Это улучшит прогноз по... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T03:18

2024-04-20T03:18

2024-04-20T16:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

ближний восток

владислав антонов (аналитик)

bitriver

рубль

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Для поддержки рубля, столкнувшегося с проблемами из-за эскалации на Ближнем Востоке и скачков нефтяных цен, Банк России сохранит ставку. Это улучшит прогноз по инфляции и придаст рынку стабильности, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что на уходящей неделе рубль лихорадило из-за геополитики и роста нефтяных котировок. Следующая неделя может принести как скачки до 96-97 рублей за доллар, так и "провалы" к 92-м рублям."Если доллар закроется ниже зоны 93,25-93,30 рубля, то фокус внимания сместится на уровень 92,6 рубля, а вероятность ослабления до 96 снизится до 30%. Для евро торговый диапазон на новую неделю 98,85 – 101,75 рубля, юаня – 12,80 – 13,10 рубля", - прогнозирует аналитик.Внимание общественности будет приковано к заседанию Банка России по ставке в пятницу 26 апреля. Вероятнее всего, она сохранится на уровне 16% годовых, поскольку регулятор пока не уверен в устойчивости тренда на замедление инфляции. Сохранение ставки закрепит этот тренд и в перспективе будет способствовать укреплению рубля, заключил Антонов.

https://ria.ru/20240414/rubl-1939891175.html

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экономика, ближний восток, владислав антонов (аналитик), bitriver, рубль