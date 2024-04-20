https://ria.ru/20240420/rubl-1941171424.html
Аналитик раскрыл, как Центробанк поможет рублю на следующей неделе
Аналитик раскрыл, как Центробанк поможет рублю на следующей неделе - РИА Новости, 20.04.2024
Аналитик раскрыл, как Центробанк поможет рублю на следующей неделе
Для поддержки рубля, столкнувшегося с проблемами из-за эскалации на Ближнем Востоке и скачков нефтяных цен, Банк России сохранит ставку. Это улучшит прогноз по... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T03:18
2024-04-20T03:18
2024-04-20T16:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
ближний восток
владислав антонов (аналитик)
bitriver
рубль
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Для поддержки рубля, столкнувшегося с проблемами из-за эскалации на Ближнем Востоке и скачков нефтяных цен, Банк России сохранит ставку. Это улучшит прогноз по инфляции и придаст рынку стабильности, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что на уходящей неделе рубль лихорадило из-за геополитики и роста нефтяных котировок. Следующая неделя может принести как скачки до 96-97 рублей за доллар, так и "провалы" к 92-м рублям."Если доллар закроется ниже зоны 93,25-93,30 рубля, то фокус внимания сместится на уровень 92,6 рубля, а вероятность ослабления до 96 снизится до 30%. Для евро торговый диапазон на новую неделю 98,85 – 101,75 рубля, юаня – 12,80 – 13,10 рубля", - прогнозирует аналитик.Внимание общественности будет приковано к заседанию Банка России по ставке в пятницу 26 апреля. Вероятнее всего, она сохранится на уровне 16% годовых, поскольку регулятор пока не уверен в устойчивости тренда на замедление инфляции. Сохранение ставки закрепит этот тренд и в перспективе будет способствовать укреплению рубля, заключил Антонов.
https://ria.ru/20240414/rubl-1939891175.html
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экономика, ближний восток, владислав антонов (аналитик), bitriver, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Ближний Восток, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Рубль
Аналитик раскрыл, как Центробанк поможет рублю на следующей неделе
Аналитик Антонов: сохранение ставки ЦБ позволит рублю укрепиться