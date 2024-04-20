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Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой - РИА Новости, 20.04.2024
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18:21 20.04.2024 (обновлено: 18:52 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/rozhdaemost-1941258544.html
Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой
Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой - РИА Новости, 20.04.2024
Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:21
2024-04-20T18:52
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет. В субботу бизнесмен отреагировал на публикацию в социальной сети Х, где было указано, что если в 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то сейчас их уровень оценивается только в 27%. &quot;Абсолютная катастрофа&quot;, — написал миллиардер, прокомментировав указанную информацию.Соответствующие данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. Также, согласно результатам проведенного организацией анализа, если в 1993 году порядка 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, то теперь их доля снизилась до 51%.
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой

Маск назвал катастрофой резкое снижение доли молодых американцев с детьми до 27%

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.
В субботу бизнесмен отреагировал на публикацию в социальной сети Х, где было указано, что если в 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то сейчас их уровень оценивается только в 27%.
«

"Абсолютная катастрофа", — написал миллиардер, прокомментировав указанную информацию.

Соответствующие данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. Также, согласно результатам проведенного организацией анализа, если в 1993 году порядка 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, то теперь их доля снизилась до 51%.
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