https://ria.ru/20240420/rozhdaemost-1941258544.html

Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой

Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой - РИА Новости, 20.04.2024

Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T18:21

2024-04-20T18:21

2024-04-20T18:52

в мире

сша

илон маск

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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет. В субботу бизнесмен отреагировал на публикацию в социальной сети Х, где было указано, что если в 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то сейчас их уровень оценивается только в 27%. "Абсолютная катастрофа", — написал миллиардер, прокомментировав указанную информацию.Соответствующие данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. Также, согласно результатам проведенного организацией анализа, если в 1993 году порядка 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, то теперь их доля снизилась до 51%.

https://ria.ru/20240303/mask-1930787263.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, илон маск