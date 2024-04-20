https://ria.ru/20240420/rogov-1941234858.html
Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ
Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ
Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:57
2024-04-20T14:57
2024-04-20T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о повреждении объекта городской инфраструктуры в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По его словам, мирные жители и жилые постройки не пострадали. "В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Удар пришелся по объекту, который украинские боевики задействуют в военных целях", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240420/voyska-1941233770.html
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ
Рогов: удар по Запорожью пришелся на объект, используемый украинскими войсками
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о повреждении объекта городской инфраструктуры в подконтрольном ВСУ городе Запорожье
. По его словам, мирные жители и жилые постройки не пострадали.
"В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Удар пришелся по объекту, который украинские боевики задействуют в военных целях", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.