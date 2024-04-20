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Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/rogov-1941234858.html
Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ
Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ
Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:57
2024-04-20T14:57
в мире
запорожье
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о повреждении объекта городской инфраструктуры в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По его словам, мирные жители и жилые постройки не пострадали. "В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Удар пришелся по объекту, который украинские боевики задействуют в военных целях", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240420/voyska-1941233770.html
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html
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в мире, запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ

Рогов: удар по Запорожью пришелся на объект, используемый украинскими войсками

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о повреждении объекта городской инфраструктуры в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По его словам, мирные жители и жилые постройки не пострадали.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
"Введем войска": в США сделали шокирующее заявление об Украине
Вчера, 14:46
"В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Удар пришелся по объекту, который украинские боевики задействуют в военных целях", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области
13 марта, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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