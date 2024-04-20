https://ria.ru/20240420/rogov-1941234858.html

Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ

Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024

Удар по Запорожью пришелся на объект, используемый ВСУ

Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:57

2024-04-20T14:57

2024-04-20T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Удар по городу Запорожье пришелся на объект, используемый украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о повреждении объекта городской инфраструктуры в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По его словам, мирные жители и жилые постройки не пострадали. "В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Удар пришелся по объекту, который украинские боевики задействуют в военных целях", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240420/voyska-1941233770.html

https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины