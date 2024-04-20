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СМИ: Чад потребовал от США приостановить работу авиабазы - РИА Новости, 20.04.2024
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01:36 20.04.2024 (обновлено: 02:02 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/reuters-1941173976.html
СМИ: Чад потребовал от США приостановить работу авиабазы
СМИ: Чад потребовал от США приостановить работу авиабазы - РИА Новости, 20.04.2024
СМИ: Чад потребовал от США приостановить работу авиабазы
Главнокомандующий военно-воздушными силами Чада потребовал от США приостановить деятельность американских военных на авиабазе вблизи столицы Нджамены из-за... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T01:36
2024-04-20T02:02
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главнокомандующий военно-воздушными силами Чада потребовал от США приостановить деятельность американских военных на авиабазе вблизи столицы Нджамены из-за того, что те не смогли предоставить документы, оправдывающие их присутствие, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. По данным телеканала, в письме говорилось, что американским солдатам придется покинуть военную базу Франции в столице Чада."В письме от 4 апреля на имя министра вооруженных сил Чада начальник штаба военно-воздушных сил Идрисс Амин Ахмед сообщил, что он сказал атташе США по обороне приостановить деятельность США на авиабазе "Аджи Коссей", после того как американцы не смогли предоставить документы, оправдывающие их присутствие там", — говорится в сообщении агентства.В письме отмечается, что соглашений о материально-технической кадровой поддержке недостаточно, чтобы обосновать присутствие американских военных на базе. Начальник штаба ВВС Чада попросил министра вооруженных сил проинформировать американцев о данном решении.Ранее СМИ сообщили, что военное соглашение с США разорвали захватившие власть в Нигере мятежники. ОНО позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу.
https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html
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в мире, чад, сша, нджамена
В мире, Чад, США, Нджамена
СМИ: Чад потребовал от США приостановить работу авиабазы

Reuters: главком ВВС Чада потребовал от США приостановить работу авиабазы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главнокомандующий военно-воздушными силами Чада потребовал от США приостановить деятельность американских военных на авиабазе вблизи столицы Нджамены из-за того, что те не смогли предоставить документы, оправдывающие их присутствие, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. По данным телеканала, в письме говорилось, что американским солдатам придется покинуть военную базу Франции в столице Чада.
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"В письме от 4 апреля на имя министра вооруженных сил Чада начальник штаба военно-воздушных сил Идрисс Амин Ахмед сообщил, что он сказал атташе США по обороне приостановить деятельность США на авиабазе "Аджи Коссей", после того как американцы не смогли предоставить документы, оправдывающие их присутствие там", — говорится в сообщении агентства.
В письме отмечается, что соглашений о материально-технической кадровой поддержке недостаточно, чтобы обосновать присутствие американских военных на базе. Начальник штаба ВВС Чада попросил министра вооруженных сил проинформировать американцев о данном решении.
Ранее СМИ сообщили, что военное соглашение с США разорвали захватившие власть в Нигере мятежники. ОНО позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу.
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