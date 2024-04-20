https://ria.ru/20240420/reper-1941173079.html

В Томске во время концерта задержали литовского рэпера Платину

В Томске во время концерта задержали литовского рэпера Платину - РИА Новости, 20.04.2024

В Томске во время концерта задержали литовского рэпера Платину

Полицейские в Томске во время концерта задержали рэпера Платину (Роберт Плаудис), ему вменяют четыре административные статьи, в том числе пропаганду наркотиков, РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T01:10

2024-04-20T01:10

2024-04-20T01:25

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томск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 20 апр - РИА Новости. Полицейские в Томске во время концерта задержали рэпера Платину (Роберт Плаудис), ему вменяют четыре административные статьи, в том числе пропаганду наркотиков, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале. Ранее информация о задержании музыканта на собственном концерте в Томске появилась в соцсетях. "Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия в городе Томске по улице Красноармейской был задержан гражданин Латвии", — говорится в сообщении.По данным ведомства, полицейские установили, что цель въезда музыканта в Россию (туризм) не соответствует осуществляемой им деятельности (трудовой деятельности). В отношении музыканта составили административные протоколы по части 2 статьи 18.8 (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ) и части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ).Также на рэпера составили административный протокол по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, добавили в ведомстве. "Решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков)", - уточнили в полиции. Отмечается, что музыкант помещен в специальное помещение для задержанных лиц, в ближайшее время его доставят в суд для принятия решения по административным материалам.

https://ria.ru/20240416/inoagent-1940406831.html

https://ria.ru/20240208/feduk-1926107249.html

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россия, томск, томская область, происшествия