В Томске во время концерта задержали литовского рэпера Платину
В Томске задержали литовского рэпера Платину, ему вменяют четыре статьи
Сотрудник полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 апр - РИА Новости. Полицейские в Томске во время концерта задержали рэпера Платину (Роберт Плаудис), ему вменяют четыре административные статьи, в том числе пропаганду наркотиков, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале.
Ранее информация о задержании музыканта на собственном концерте в Томске появилась в соцсетях.
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"Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия в городе Томске по улице Красноармейской был задержан гражданин Латвии", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, полицейские установили, что цель въезда музыканта в Россию (туризм) не соответствует осуществляемой им деятельности (трудовой деятельности).
В отношении музыканта составили административные протоколы по части 2 статьи 18.8 (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ) и части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ).
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Также на рэпера составили административный протокол по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, добавили в ведомстве.
"Решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков)", - уточнили в полиции.
Отмечается, что музыкант помещен в специальное помещение для задержанных лиц, в ближайшее время его доставят в суд для принятия решения по административным материалам.