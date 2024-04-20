https://ria.ru/20240420/reka-1941260159.html

Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров

Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024

Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области достиг 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров, сообщает информационный центр правительства РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T18:34

2024-04-20T18:34

2024-04-20T18:38

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

общество

тобол (река)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112469_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_46c11716d30bfc793d4254d218d6f456.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области достиг 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона в телеграм-канале."Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) 20 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров", - следует из сообщения.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, общество, тобол (река)