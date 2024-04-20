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Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
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18:34 20.04.2024 (обновлено: 18:38 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/reka-1941260159.html
Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров
Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области достиг 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров, сообщает информационный центр правительства РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:34
2024-04-20T18:38
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
общество
тобол (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области достиг 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона в телеграм-канале."Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) 20 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров", - следует из сообщения.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, общество, тобол (река)
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Общество, Тобол (река)
Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров

Уровень воды в реке у Ишима в Тюменской области за день достиг 1006 сантиметров

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области достиг 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона в телеграм-канале.
«
"Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) 20 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров", - следует из сообщения.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
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Ишим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024ОбществоТобол (река)
 
 
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