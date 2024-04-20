https://ria.ru/20240420/reka-1941260159.html
Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров
Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области достиг 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров, сообщает информационный центр правительства РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:34
2024-04-20T18:34
2024-04-20T18:38
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
общество
тобол (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112469_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_46c11716d30bfc793d4254d218d6f456.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области достиг 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона в телеграм-канале."Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) 20 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров", - следует из сообщения.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112469_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_784c8efa9af93d676648406db67fcb36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, общество, тобол (река)
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Общество, Тобол (река)
Уровень воды в реке у Ишима за день увеличился на 95 сантиметров
Уровень воды в реке у Ишима в Тюменской области за день достиг 1006 сантиметров