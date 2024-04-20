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Путин поручил подумать о переходе к персонализированной медицине - РИА Новости, 20.04.2024
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14:24 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/putin-1941230220.html
Путин поручил подумать о переходе к персонализированной медицине
Путин поручил подумать о переходе к персонализированной медицине - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил подумать о переходе к персонализированной медицине
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по переходу к персонализированной и... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:24
2024-04-20T14:24
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по переходу к персонализированной и профилактической медицине, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств и предусмотрев в том числе мероприятия: по повышению эффективности профилактических программ, реализуемых в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года и до 15 апреля 2025 года далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил подумать о переходе к персонализированной медицине

Путин поручил предусмотреть меры по переходу к персонализированной медицине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по переходу к персонализированной и профилактической медицине, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств и предусмотрев в том числе мероприятия: по повышению эффективности профилактических программ, реализуемых в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года и до 15 апреля 2025 года далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня: опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья
14 февраля, 18:09
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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