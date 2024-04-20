https://ria.ru/20240420/putin-1941228598.html
Путин поручил разработать меры по программам питания
Путин поручил разработать меры по программам питания - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил разработать меры по программам питания
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по разработке и внедрению индивидуальных... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:09
2024-04-20T14:09
2024-04-20T14:13
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по разработке и внедрению индивидуальных программ питания, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств и предусмотрев в том числе мероприятия: по разработке и внедрению индивидуальных программ питания", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года и до 15 апреля 2025 года далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240214/natsproekt-1927407101.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил разработать меры по программам питания
Путин поручил предусмотреть меры по разработке индивидуальных программ питания
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по разработке и внедрению индивидуальных программ питания, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств и предусмотрев в том числе мероприятия: по разработке и внедрению индивидуальных программ питания", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года и до 15 апреля 2025 года далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.