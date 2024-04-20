https://ria.ru/20240420/putin-1941228598.html

Путин поручил разработать меры по программам питания

Путин поручил разработать меры по программам питания - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил разработать меры по программам питания

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по разработке и внедрению индивидуальных... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:09

2024-04-20T14:09

2024-04-20T14:13

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по разработке и внедрению индивидуальных программ питания, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств и предусмотрев в том числе мероприятия: по разработке и внедрению индивидуальных программ питания", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года и до 15 апреля 2025 года далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240214/natsproekt-1927407101.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил мишустин