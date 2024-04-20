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Путин поручил создать нацпроект по технологиям сбережения здоровья - РИА Новости, 20.04.2024
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14:00 20.04.2024 (обновлено: 14:16 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/putin-1941227618.html
Путин поручил создать нацпроект по технологиям сбережения здоровья
Путин поручил создать нацпроект по технологиям сбережения здоровья - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил создать нацпроект по технологиям сбережения здоровья
Президент России Владимир Путин поручил разработать и до конца 2024 года начать реализовывать национальный проект по развитию современных технологий сбережения... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:00
2024-04-20T14:16
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и до конца 2024 года начать реализовывать национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств", - говорится в документе. Отмечено, что при его разработке должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактических программ для раннего выявления заболеваний. Кроме того, кабмин должен будет предусмотреть в нацпроекте мероприятия по переходу к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, а также по развитию регенеративной медицины. Нацпроект должен будет включать меры "по разработке и применению биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов, а также по применению лекарственных препаратов, специально изготовленных для конкретного пациента". Помимо этого в нацпроекте должны быть мероприятия по внедрению в практическое здравоохранение отечественных препаратов, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов, а также по обеспечению дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья. Также кабмину необходимо предусмотреть меры по внедрению биомедицинских технологий, включая технологии биопечати и технологии, направленные на поддержание активного долголетия, и передовых цифровых и медицинских технологий, в том числе созданных на основе искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20240214/natsproekt-1927407101.html
https://ria.ru/20240213/proekty-1927006832.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил создать нацпроект по технологиям сбережения здоровья

Путин поручил разработать нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и до конца 2024 года начать реализовывать национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.
Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств", - говорится в документе.
Отмечено, что при его разработке должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактических программ для раннего выявления заболеваний.
Кроме того, кабмин должен будет предусмотреть в нацпроекте мероприятия по переходу к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, а также по развитию регенеративной медицины.
Нацпроект должен будет включать меры "по разработке и применению биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов, а также по применению лекарственных препаратов, специально изготовленных для конкретного пациента".
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Помимо этого в нацпроекте должны быть мероприятия по внедрению в практическое здравоохранение отечественных препаратов, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов, а также по обеспечению дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья.
Также кабмину необходимо предусмотреть меры по внедрению биомедицинских технологий, включая технологии биопечати и технологии, направленные на поддержание активного долголетия, и передовых цифровых и медицинских технологий, в том числе созданных на основе искусственного интеллекта.
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