https://ria.ru/20240420/putin-1941227618.html

Путин поручил создать нацпроект по технологиям сбережения здоровья

Путин поручил создать нацпроект по технологиям сбережения здоровья - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил создать нацпроект по технологиям сбережения здоровья

Президент России Владимир Путин поручил разработать и до конца 2024 года начать реализовывать национальный проект по развитию современных технологий сбережения... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:00

2024-04-20T14:00

2024-04-20T14:16

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и до конца 2024 года начать реализовывать национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств", - говорится в документе. Отмечено, что при его разработке должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактических программ для раннего выявления заболеваний. Кроме того, кабмин должен будет предусмотреть в нацпроекте мероприятия по переходу к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, а также по развитию регенеративной медицины. Нацпроект должен будет включать меры "по разработке и применению биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов, а также по применению лекарственных препаратов, специально изготовленных для конкретного пациента". Помимо этого в нацпроекте должны быть мероприятия по внедрению в практическое здравоохранение отечественных препаратов, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов, а также по обеспечению дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья. Также кабмину необходимо предусмотреть меры по внедрению биомедицинских технологий, включая технологии биопечати и технологии, направленные на поддержание активного долголетия, и передовых цифровых и медицинских технологий, в том числе созданных на основе искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20240214/natsproekt-1927407101.html

https://ria.ru/20240213/proekty-1927006832.html

https://ria.ru/20231201/meditsina-1913086121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин