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Путин поручил рассмотреть поддержку исследований в области генной инженерии - РИА Новости, 20.04.2024
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13:52 20.04.2024 (обновлено: 14:21 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/putin-1941226909.html
Путин поручил рассмотреть поддержку исследований в области генной инженерии
Путин поручил рассмотреть поддержку исследований в области генной инженерии - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил рассмотреть поддержку исследований в области генной инженерии
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин с... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:52
2024-04-20T14:21
россия
владимир путин
общество
наука
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин с применением методов генной инженерии. Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки научных исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин, производимых с применением методов генной инженерии", - указано в документе. Также кабмину предстоит рассмотреть вопрос о нефинансовых мерах поддержки частных научно-исследовательских центров, которые занимаются производством и внедрением высокотехнологичной продукции, в том числе в области биологии и генетики. Доклад по этим вопросам, согласно перечню поручений, должен быть представлен до 1 июля 2024 года.
https://ria.ru/20240126/genetika-1923593091.html
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россия, владимир путин, общество, наука
Россия, Владимир Путин, Общество, Наука
Путин поручил рассмотреть поддержку исследований в области генной инженерии

Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке исследований в области генетики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин с применением методов генной инженерии. Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки научных исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин, производимых с применением методов генной инженерии", - указано в документе.
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Также кабмину предстоит рассмотреть вопрос о нефинансовых мерах поддержки частных научно-исследовательских центров, которые занимаются производством и внедрением высокотехнологичной продукции, в том числе в области биологии и генетики.
Доклад по этим вопросам, согласно перечню поручений, должен быть представлен до 1 июля 2024 года.
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