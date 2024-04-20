https://ria.ru/20240420/putin-1941226909.html

Путин поручил рассмотреть поддержку исследований в области генной инженерии

Путин поручил рассмотреть поддержку исследований в области генной инженерии - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил рассмотреть поддержку исследований в области генной инженерии

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин с... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:52

2024-04-20T13:52

2024-04-20T14:21

россия

владимир путин

общество

наука

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин с применением методов генной инженерии. Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки научных исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин, производимых с применением методов генной инженерии", - указано в документе. Также кабмину предстоит рассмотреть вопрос о нефинансовых мерах поддержки частных научно-исследовательских центров, которые занимаются производством и внедрением высокотехнологичной продукции, в том числе в области биологии и генетики. Доклад по этим вопросам, согласно перечню поручений, должен быть представлен до 1 июля 2024 года.

https://ria.ru/20240126/genetika-1923593091.html

https://ria.ru/20240214/rak-1927401567.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, наука