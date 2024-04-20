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Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции - РИА Новости, 20.04.2024
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12:29 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/putin-1941215558.html
Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции
Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции
Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Российским экспортным центром принять дополнительные меры для продвижения на зарубежные рынки... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:29
2024-04-20T12:29
экономика
россия
ставропольский край
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Российским экспортным центром принять дополнительные меры для продвижения на зарубежные рынки сельхозпродукции и продовольствия, которые производят российские малые предприниматели. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента в Ставропольский край опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии акционерного общества "Российский экспортный центр" принять дополнительные меры, направленные на продвижение на зарубежные рынки российских сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями из числа субъектов малого предпринимательства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240305/putin-1931335380.html
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экономика, россия, ставропольский край, владимир путин
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин
Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции

Путин поручил принять меры для продвижения на зарубежные рынки сельхозпродукции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Российским экспортным центром принять дополнительные меры для продвижения на зарубежные рынки сельхозпродукции и продовольствия, которые производят российские малые предприниматели. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента в Ставропольский край опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... при участии акционерного общества "Российский экспортный центр" принять дополнительные меры, направленные на продвижение на зарубежные рынки российских сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями из числа субъектов малого предпринимательства", - говорится в документе.
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ЭкономикаРоссияСтавропольский крайВладимир Путин
 
 
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