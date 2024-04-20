https://ria.ru/20240420/putin-1941215558.html
Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции
Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции
Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Российским экспортным центром принять дополнительные меры для продвижения на зарубежные рынки... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:29
2024-04-20T12:29
2024-04-20T12:29
экономика
россия
ставропольский край
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Российским экспортным центром принять дополнительные меры для продвижения на зарубежные рынки сельхозпродукции и продовольствия, которые производят российские малые предприниматели. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента в Ставропольский край опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии акционерного общества "Российский экспортный центр" принять дополнительные меры, направленные на продвижение на зарубежные рынки российских сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями из числа субъектов малого предпринимательства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240305/putin-1931335380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ставропольский край, владимир путин
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин
Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции
Путин поручил принять меры для продвижения на зарубежные рынки сельхозпродукции