https://ria.ru/20240420/putin-1941215558.html

Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции

Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения сельхозпродукции

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Российским экспортным центром принять дополнительные меры для продвижения на зарубежные рынки... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:29

2024-04-20T12:29

2024-04-20T12:29

экономика

россия

ставропольский край

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с Российским экспортным центром принять дополнительные меры для продвижения на зарубежные рынки сельхозпродукции и продовольствия, которые производят российские малые предприниматели. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента в Ставропольский край опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии акционерного общества "Российский экспортный центр" принять дополнительные меры, направленные на продвижение на зарубежные рынки российских сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями из числа субъектов малого предпринимательства", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240305/putin-1931335380.html

россия

ставропольский край

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Дарья Буймова

экономика, россия, ставропольский край, владимир путин