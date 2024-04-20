https://ria.ru/20240420/putin-1941213616.html

Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования

Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования

Президент России Владимир Путин поручил при разработке национального проекта в сфере продовольственной безопасности предусмотреть увеличение объёмов... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:12

2024-04-20T12:12

2024-04-20T13:38

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил при разработке национального проекта в сфере продовольственной безопасности предусмотреть увеличение объёмов сельхозоборудования, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Предусмотреть при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности реализацию мероприятий: по увеличению объемов производства сельскохозяйственной техники, оборудования, пестицидов, агрохимикатов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, обеспечив в том числе запуск программы Фонда развития промышленности, направленной на удовлетворение потребностей сельского хозяйства, а также возможность использования механизмов кластерной инвестиционной платформы", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231008/razvitie-1901239153.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд развития промышленности