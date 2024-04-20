https://ria.ru/20240420/putin-1941213616.html
Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования
Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования
Президент России Владимир Путин поручил при разработке национального проекта в сфере продовольственной безопасности предусмотреть увеличение объёмов... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:12
2024-04-20T12:12
2024-04-20T13:38
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил при разработке национального проекта в сфере продовольственной безопасности предусмотреть увеличение объёмов сельхозоборудования, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Предусмотреть при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности реализацию мероприятий: по увеличению объемов производства сельскохозяйственной техники, оборудования, пестицидов, агрохимикатов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, обеспечив в том числе запуск программы Фонда развития промышленности, направленной на удовлетворение потребностей сельского хозяйства, а также возможность использования механизмов кластерной инвестиционной платформы", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231008/razvitie-1901239153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд развития промышленности
Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования
Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования в нацпроекте