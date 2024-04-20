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Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования - РИА Новости, 20.04.2024
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12:12 20.04.2024 (обновлено: 13:38 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/putin-1941213616.html
Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования
Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования
Президент России Владимир Путин поручил при разработке национального проекта в сфере продовольственной безопасности предусмотреть увеличение объёмов... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:12
2024-04-20T13:38
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил при разработке национального проекта в сфере продовольственной безопасности предусмотреть увеличение объёмов сельхозоборудования, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Предусмотреть при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности реализацию мероприятий: по увеличению объемов производства сельскохозяйственной техники, оборудования, пестицидов, агрохимикатов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, обеспечив в том числе запуск программы Фонда развития промышленности, направленной на удовлетворение потребностей сельского хозяйства, а также возможность использования механизмов кластерной инвестиционной платформы", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд развития промышленности
Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования

Путин поручил предусмотреть увеличение объемов сельхозоборудования в нацпроекте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил при разработке национального проекта в сфере продовольственной безопасности предусмотреть увеличение объёмов сельхозоборудования, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Предусмотреть при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности реализацию мероприятий: по увеличению объемов производства сельскохозяйственной техники, оборудования, пестицидов, агрохимикатов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, обеспечив в том числе запуск программы Фонда развития промышленности, направленной на удовлетворение потребностей сельского хозяйства, а также возможность использования механизмов кластерной инвестиционной платформы", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд развития промышленности
 
 
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