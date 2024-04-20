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Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей доступными кредитами - РИА Новости, 20.04.2024
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11:45 20.04.2024 (обновлено: 11:56 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/putin-1941211008.html
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей доступными кредитами
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей доступными кредитами - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей доступными кредитами
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:45
2024-04-20T11:56
центральный банк рф (цб рф)
экономика
владимир путин
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россия
донецкая народная республика
михаил мишустин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего в новых регионах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Банком России: обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего осуществляющих деятельность на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, предусмотрев в том числе снижение требований к ним при предоставлении кредитов, а также возможность использования механизмов гарантийной поддержки и поручительства", - говорится в сообщении.Срок исполнения порочения - 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20240420/biotekhnologii-1941209363.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей доступными кредитами

Путин поручил обеспечить доступность кредитов для сельхозпроизводителей

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего в новых регионах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Банком России: обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего осуществляющих деятельность на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, предусмотрев в том числе снижение требований к ним при предоставлении кредитов, а также возможность использования механизмов гарантийной поддержки и поручительства", - говорится в сообщении.
Срок исполнения порочения - 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию
Вчера, 11:32
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМихаил МишустинЭльвира Набиуллина
 
 
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