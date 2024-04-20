https://ria.ru/20240420/putin-1941211008.html

Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей доступными кредитами

Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей доступными кредитами - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей доступными кредитами

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:45

2024-04-20T11:45

2024-04-20T11:56

центральный банк рф (цб рф)

экономика

владимир путин

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

михаил мишустин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего в новых регионах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Банком России: обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего осуществляющих деятельность на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, предусмотрев в том числе снижение требований к ним при предоставлении кредитов, а также возможность использования механизмов гарантийной поддержки и поручительства", - говорится в сообщении.Срок исполнения порочения - 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20240420/biotekhnologii-1941209363.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, михаил мишустин, эльвира набиуллина