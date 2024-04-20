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Путин поручил представить предложения по бирже для торгов сельхозпродукцией - РИА Новости, 20.04.2024
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11:39 20.04.2024 (обновлено: 11:54 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/putin-1941210545.html
Путин поручил представить предложения по бирже для торгов сельхозпродукцией
Путин поручил представить предложения по бирже для торгов сельхозпродукцией - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил представить предложения по бирже для торгов сельхозпродукцией
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ представить предложения по созданию биржи для организованных торгов сельхозпродукцией в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:39
2024-04-20T11:54
экономика
центральный банк рф (цб рф)
брикс
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ представить предложения по созданию биржи для организованных торгов сельхозпродукцией в сотрудничестве со странами БРИКС, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: представить предложения по созданию биржи для проведения организованных торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в сотрудничестве с иностранными государствами, входящими в межгосударственное объединение БРИКС", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), брикс, россия, владимир путин, эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС, Россия, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил представить предложения по бирже для торгов сельхозпродукцией

Путин поручил представить идеи по бирже для торгов сельхозпродукцией в БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ представить предложения по созданию биржи для организованных торгов сельхозпродукцией в сотрудничестве со странами БРИКС, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: представить предложения по созданию биржи для проведения организованных торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в сотрудничестве с иностранными государствами, входящими в межгосударственное объединение БРИКС", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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