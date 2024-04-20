https://ria.ru/20240420/putin-1941210545.html

Путин поручил представить предложения по бирже для торгов сельхозпродукцией

Путин поручил представить предложения по бирже для торгов сельхозпродукцией - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил представить предложения по бирже для торгов сельхозпродукцией

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ представить предложения по созданию биржи для организованных торгов сельхозпродукцией в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:39

2024-04-20T11:39

2024-04-20T11:54

экономика

центральный банк рф (цб рф)

брикс

россия

владимир путин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ представить предложения по созданию биржи для организованных торгов сельхозпродукцией в сотрудничестве со странами БРИКС, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: представить предложения по созданию биржи для проведения организованных торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в сотрудничестве с иностранными государствами, входящими в межгосударственное объединение БРИКС", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф), брикс, россия, владимир путин, эльвира набиуллина