https://ria.ru/20240420/pulkovo-1941216632.html

В Пулково грузовик повредил часть облицовки терминала

В Пулково грузовик повредил часть облицовки терминала - РИА Новости, 20.04.2024

В Пулково грузовик повредил часть облицовки терминала

Спецавтомобиль ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала в аэропорту "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки здания,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:41

2024-04-20T12:41

2024-04-20T13:27

происшествия

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Спецавтомобиль ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала в аэропорту "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки здания, пострадавших в результате инцидента нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 20 апреля спецавтомобиль ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки здания. Пострадавших нет, последствия аварии устраняются", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по этому факту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения.

https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура