https://ria.ru/20240420/pulkovo-1941216632.html
В Пулково грузовик повредил часть облицовки терминала
В Пулково грузовик повредил часть облицовки терминала - РИА Новости, 20.04.2024
В Пулково грузовик повредил часть облицовки терминала
Спецавтомобиль ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала в аэропорту "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки здания,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:41
2024-04-20T12:41
2024-04-20T13:27
происшествия
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Спецавтомобиль ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала в аэропорту "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки здания, пострадавших в результате инцидента нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 20 апреля спецавтомобиль ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки здания. Пострадавших нет, последствия аварии устраняются", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по этому факту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения.
https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Пулково грузовик повредил часть облицовки терминала
В Пулково спецавтомобиль повредил часть облицовки здания терминала
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Спецавтомобиль ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала в аэропорту "Пулково" не рассчитал габариты и повредил часть облицовки здания, пострадавших в результате инцидента нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 20 апреля спецавтомобиль ООО "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки здания. Пострадавших нет, последствия аварии устраняются", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по этому факту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения.