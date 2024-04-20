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В Дагестане восемь человек осудили за организацию преступного сообщества
В Дагестане восемь человек осудили за организацию преступного сообщества - РИА Новости, 20.04.2024
В Дагестане восемь человек осудили за организацию преступного сообщества
Суд в Махачкале назначил восьмерым фигурантам уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на 106 миллионов рублей сроки от 9 до 10 лет колонии,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:03
2024-04-20T18:03
2024-04-20T18:03
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МАХАЧКАЛА, 20 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале назначил восьмерым фигурантам уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на 106 миллионов рублей сроки от 9 до 10 лет колонии, сообщила РИА Новости в руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. "Советский районный суд Махачкалы огласил обвинительный приговор восьми фигурантам уголовного дела, обвинявшимся в организации преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и злоупотреблении должностными полномочиями… Подсудимые приговорены к 9 и 10 годам строгого режима и взяты под стражу в зале суда", – сообщила Мамаева. Также удовлетворен гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на сумму 106 миллионов рублей. Отмечается, что в преступное сообщество входили сотрудники Махачкалинского таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица. Арест, ранее наложенный на имущество и деньги осужденных, сохранен до возмещения ущерба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Махачкала, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), ГИБДД МВД РФ
В Дагестане восемь человек осудили за организацию преступного сообщества
В Дагестане вынесли приговор 8 обвиняемым в уклонении от таможенных платежей