Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане восемь человек осудили за организацию преступного сообщества - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/prigovor-1941256934.html
В Дагестане восемь человек осудили за организацию преступного сообщества
В Дагестане восемь человек осудили за организацию преступного сообщества - РИА Новости, 20.04.2024
В Дагестане восемь человек осудили за организацию преступного сообщества
Суд в Махачкале назначил восьмерым фигурантам уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на 106 миллионов рублей сроки от 9 до 10 лет колонии,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:03
2024-04-20T18:03
происшествия
махачкала
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале назначил восьмерым фигурантам уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на 106 миллионов рублей сроки от 9 до 10 лет колонии, сообщила РИА Новости в руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. "Советский районный суд Махачкалы огласил обвинительный приговор восьми фигурантам уголовного дела, обвинявшимся в организации преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и злоупотреблении должностными полномочиями… Подсудимые приговорены к 9 и 10 годам строгого режима и взяты под стражу в зале суда", – сообщила Мамаева. Также удовлетворен гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на сумму 106 миллионов рублей. Отмечается, что в преступное сообщество входили сотрудники Махачкалинского таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица. Арест, ранее наложенный на имущество и деньги осужденных, сохранен до возмещения ущерба.
https://ria.ru/20240416/energetiki-1940478671.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Махачкала, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), ГИБДД МВД РФ
В Дагестане восемь человек осудили за организацию преступного сообщества

В Дагестане вынесли приговор 8 обвиняемым в уклонении от таможенных платежей

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале назначил восьмерым фигурантам уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на 106 миллионов рублей сроки от 9 до 10 лет колонии, сообщила РИА Новости в руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
«
"Советский районный суд Махачкалы огласил обвинительный приговор восьми фигурантам уголовного дела, обвинявшимся в организации преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и злоупотреблении должностными полномочиями… Подсудимые приговорены к 9 и 10 годам строгого режима и взяты под стражу в зале суда", – сообщила Мамаева.
Также удовлетворен гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на сумму 106 миллионов рублей.
Отмечается, что в преступное сообщество входили сотрудники Махачкалинского таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица. Арест, ранее наложенный на имущество и деньги осужденных, сохранен до возмещения ущерба.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Еще восемь энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей
16 апреля, 23:36
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала