Рейтинг@Mail.ru
В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 20.04.2024 (обновлено: 11:24 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/pridnestrove-1941199232.html
В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке
В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке - РИА Новости, 20.04.2024
В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке
Приднестровье в условиях экономического давления Молдавии как никогда нуждается в поддержке, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:07
2024-04-20T11:24
в мире
молдавия
кишинев
виталий игнатьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Приднестровье в условиях экономического давления Молдавии как никогда нуждается в поддержке, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "В условиях, когда Молдова стремится разрушить промышленно-экономический базис нашего государства, провоцирует обнищание населения и социальную нестабильность, Приднестровье как никогда нуждается в поддержке", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что с 1 апреля крупнейшее машиностроительное предприятие Приднестровья завод "Электромаш" отправился в вынужденный простой. По его словам, это без преувеличения трагедия – без средств к существованию осталось порядка 600 работников только одного предприятия. "К сожалению, проблемы испытывает не только этот завод. Как известно, сложности с экспортом продукции имеют и другие крупные промпредприятия ПМР, такие как "Молдавизолит" и "БЗЭ Потенциал". В общей сложности без зарплаты остались порядка 1500 работников предприятий", - отметил Игнатьев. Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240412/pridnestrove-1939554838.html
https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html
https://ria.ru/20240420/pmr-1941186977.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Кишинев, Виталий Игнатьев
В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке

В МИД ПМР заявили, что стране нужна поддержка из-за экономического давления

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Приднестровье в условиях экономического давления Молдавии как никогда нуждается в поддержке, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"В условиях, когда Молдова стремится разрушить промышленно-экономический базис нашего государства, провоцирует обнищание населения и социальную нестабильность, Приднестровье как никогда нуждается в поддержке", - сказал Игнатьев.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Эксперт назвал проведение форума по реинтеграции Приднестровья блефом
12 апреля, 11:44
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что с 1 апреля крупнейшее машиностроительное предприятие Приднестровья завод "Электромаш" отправился в вынужденный простой. По его словам, это без преувеличения трагедия – без средств к существованию осталось порядка 600 работников только одного предприятия.
"К сожалению, проблемы испытывает не только этот завод. Как известно, сложности с экспортом продукции имеют и другие крупные промпредприятия ПМР, такие как "Молдавизолит" и "БЗЭ Потенциал". В общей сложности без зарплаты остались порядка 1500 работников предприятий", - отметил Игнатьев.
Лавров: Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров
19 апреля, 13:30
Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В МИД ПМР раскритиковали заявления Молдавии о тупике в переговорах
Вчера, 08:09
 
В миреМолдавияКишиневВиталий Игнатьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала