https://ria.ru/20240420/pridnestrove-1941199232.html

В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке

В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке - РИА Новости, 20.04.2024

В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке

Приднестровье в условиях экономического давления Молдавии как никогда нуждается в поддержке, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:07

2024-04-20T10:07

2024-04-20T11:24

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ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Приднестровье в условиях экономического давления Молдавии как никогда нуждается в поддержке, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "В условиях, когда Молдова стремится разрушить промышленно-экономический базис нашего государства, провоцирует обнищание населения и социальную нестабильность, Приднестровье как никогда нуждается в поддержке", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что с 1 апреля крупнейшее машиностроительное предприятие Приднестровья завод "Электромаш" отправился в вынужденный простой. По его словам, это без преувеличения трагедия – без средств к существованию осталось порядка 600 работников только одного предприятия. "К сожалению, проблемы испытывает не только этот завод. Как известно, сложности с экспортом продукции имеют и другие крупные промпредприятия ПМР, такие как "Молдавизолит" и "БЗЭ Потенциал". В общей сложности без зарплаты остались порядка 1500 работников предприятий", - отметил Игнатьев. Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240412/pridnestrove-1939554838.html

https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html

https://ria.ru/20240420/pmr-1941186977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, виталий игнатьев