https://ria.ru/20240420/pridnestrove-1941193306.html

ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования

ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования - РИА Новости, 20.04.2024

ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования

Приднестровье получило заверение от ОБСЕ в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения конфликта, заявил РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:05

2024-04-20T09:05

2024-04-20T09:07

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ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Приднестровье получило заверение от ОБСЕ в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения конфликта, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев."Буквально на днях состоялась встреча президента Приднестровья с действующим председателем ОБСЕ, в ходе которой мы получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем", - сказал Игнатьев.Министр также отметил, что сейчас не только перед Приднестровьем, но и перед другими участниками традиционного международного формата стоит задача вернуть Молдавию к нормальной работе за столом переговоров. "Только так можно обеспечить прозрачный и цивилизованный процесс урегулирования отношений между двумя государствами", - подчеркнул Игнатьев.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240418/pridnestrove-1940742479.html

https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обсе