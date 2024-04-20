ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования
ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным переговорным методам урегулирования
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Приднестровье получило заверение от ОБСЕ в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения конфликта, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Буквально на днях состоялась встреча президента Приднестровья с действующим председателем ОБСЕ, в ходе которой мы получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем", - сказал Игнатьев.
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Министр также отметил, что сейчас не только перед Приднестровьем, но и перед другими участниками традиционного международного формата стоит задача вернуть Молдавию к нормальной работе за столом переговоров. "Только так можно обеспечить прозрачный и цивилизованный процесс урегулирования отношений между двумя государствами", - подчеркнул Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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