Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 20.04.2024 (обновлено: 09:07 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/pridnestrove-1941193306.html
ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования
ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования - РИА Новости, 20.04.2024
ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования
Приднестровье получило заверение от ОБСЕ в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения конфликта, заявил РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:05
2024-04-20T09:07
в мире
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Приднестровье получило заверение от ОБСЕ в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения конфликта, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев."Буквально на днях состоялась встреча президента Приднестровья с действующим председателем ОБСЕ, в ходе которой мы получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем", - сказал Игнатьев.Министр также отметил, что сейчас не только перед Приднестровьем, но и перед другими участниками традиционного международного формата стоит задача вернуть Молдавию к нормальной работе за столом переговоров. "Только так можно обеспечить прозрачный и цивилизованный процесс урегулирования отношений между двумя государствами", - подчеркнул Игнатьев.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240418/pridnestrove-1940742479.html
https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_013ad96a885821e63b27d20128414908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обсе
В мире, ОБСЕ
ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования

ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным переговорным методам урегулирования

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Приднестровье получило заверение от ОБСЕ в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения конфликта, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Буквально на днях состоялась встреча президента Приднестровья с действующим председателем ОБСЕ, в ходе которой мы получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем", - сказал Игнатьев.
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Кишинев хочет лишить ПМР военной защиты, заявил политолог
18 апреля, 11:11
Министр также отметил, что сейчас не только перед Приднестровьем, но и перед другими участниками традиционного международного формата стоит задача вернуть Молдавию к нормальной работе за столом переговоров. "Только так можно обеспечить прозрачный и цивилизованный процесс урегулирования отношений между двумя государствами", - подчеркнул Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Лавров: Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров
19 апреля, 13:30
 
В миреОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала