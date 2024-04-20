https://ria.ru/20240420/pozhar-1941254352.html

В Ленинградской области загорелся пансионат для пожилых людей

В Ленинградской области загорелся пансионат для пожилых людей - РИА Новости, 20.04.2024

В Ленинградской области загорелся пансионат для пожилых людей

Три человека, по предварительным данным, попали в больницу после пожара в пансионате для пожилых людей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:37

2024-04-20T17:37

2024-04-20T17:37

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, попали в больницу после пожара в пансионате для пожилых людей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Сообщение о пожаре в пансионате "Родительская усадьба" поступило в 23.35 мск в пятницу. "Предварительно, три человека госпитализированы в больницу Токсово", - сказал собеседник агентства. По его словам. площадь пожара, который ликвидировали около 2 часов ночи, составила 153 квадратных метра.

https://ria.ru/20231210/pozhar-1914923524.html

ленинградская область

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область