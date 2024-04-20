https://ria.ru/20240420/pozhar-1941254352.html
В Ленинградской области загорелся пансионат для пожилых людей
В Ленинградской области загорелся пансионат для пожилых людей - РИА Новости, 20.04.2024
В Ленинградской области загорелся пансионат для пожилых людей
Три человека, по предварительным данным, попали в больницу после пожара в пансионате для пожилых людей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:37
2024-04-20T17:37
2024-04-20T17:37
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, попали в больницу после пожара в пансионате для пожилых людей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Сообщение о пожаре в пансионате "Родительская усадьба" поступило в 23.35 мск в пятницу. "Предварительно, три человека госпитализированы в больницу Токсово", - сказал собеседник агентства. По его словам. площадь пожара, который ликвидировали около 2 часов ночи, составила 153 квадратных метра.
https://ria.ru/20231210/pozhar-1914923524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области загорелся пансионат для пожилых людей
В Ленинградской области загорелся пансионат для пожилых людей, есть пострадавшие
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, попали в больницу после пожара в пансионате для пожилых людей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Сообщение о пожаре в пансионате "Родительская усадьба" поступило в 23.35 мск в пятницу.
«
"Предварительно, три человека госпитализированы в больницу Токсово", - сказал собеседник агентства.
По его словам. площадь пожара, который ликвидировали около 2 часов ночи, составила 153 квадратных метра.