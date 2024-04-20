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В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией

В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 20.04.2024

В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией

Сотрудники МЧС России потушили пожар ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге, площадь которого составила 450 квадратных метров,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:02

2024-04-20T09:02

2024-04-20T10:11

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России потушили пожар ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге, площадь которого составила 450 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее МЧС России сообщало, что ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, предварительно, пострадавших нет. "В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 450 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240413/intsident-1939851314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)