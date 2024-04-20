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В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией
В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 20.04.2024
В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией
Сотрудники МЧС России потушили пожар ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге, площадь которого составила 450 квадратных метров,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:02
2024-04-20T09:02
2024-04-20T10:11
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России потушили пожар ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге, площадь которого составила 450 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее МЧС России сообщало, что ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, предварительно, пострадавших нет. "В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 450 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией
В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией на 450 квадратах