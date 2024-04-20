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В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 20.04.2024
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09:02 20.04.2024 (обновлено: 10:11 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/pozhar-1941192593.html
В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией
В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 20.04.2024
В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией
Сотрудники МЧС России потушили пожар ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге, площадь которого составила 450 квадратных метров,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:02
2024-04-20T10:11
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России потушили пожар ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге, площадь которого составила 450 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее МЧС России сообщало, что ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, предварительно, пострадавших нет. "В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 450 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией

В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией на 450 квадратах

© МЧС России/TelegramТушение пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге
Тушение пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России потушили пожар ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге, площадь которого составила 450 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС России сообщало, что ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, предварительно, пострадавших нет.
Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 450 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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Источник опроверг сообщения о пожаре в доме на Котельнической набережной
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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