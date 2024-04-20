https://ria.ru/20240420/pozhar-1941192022.html

В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией

В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 20.04.2024

В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией

Ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:51

2024-04-20T08:51

2024-04-20T10:12

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Пожар случился в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами. Сведений о пострадавших не поступало... На месте работают 32 специалиста и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные ликвидировали открытое горение, на данный момент проводится проливка и разбор конструкций.

https://ria.ru/20240229/pozhar-1930281200.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)