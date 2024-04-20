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В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией
В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 20.04.2024
В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией
Ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:51
2024-04-20T08:51
2024-04-20T10:12
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Пожар случился в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами. Сведений о пострадавших не поступало... На месте работают 32 специалиста и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные ликвидировали открытое горение, на данный момент проводится проливка и разбор конструкций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией
В Петербурге загорелся ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами