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В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 20.04.2024
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08:51 20.04.2024 (обновлено: 10:12 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/pozhar-1941192022.html
В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией
В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 20.04.2024
В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией
Ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:51
2024-04-20T10:12
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Пожар случился в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами. Сведений о пострадавших не поступало... На месте работают 32 специалиста и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные ликвидировали открытое горение, на данный момент проводится проливка и разбор конструкций.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге вспыхнул ангар с лакокрасочной продукцией

В Петербурге загорелся ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами

© МЧС России/TelegramТушение пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге
Тушение пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Пожар случился в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами. Сведений о пострадавших не поступало... На месте работают 32 специалиста и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные ликвидировали открытое горение, на данный момент проводится проливка и разбор конструкций.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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