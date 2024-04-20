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Киргизия отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую область - РИА Новости, 20.04.2024
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11:21 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/pomosch-1941208646.html
Киргизия отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую область
Киргизия отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую область - РИА Новости, 20.04.2024
Киргизия отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую область
Киргизия отправила 350 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от паводков Оренбургскую область РФ, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе киргизского... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:21
2024-04-20T11:21
оренбургская область
россия
киргизия
происшествия
наводнения в россии — 2024
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БИШКЕК, 20 апр - РИА Новости. Киргизия отправила 350 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от паводков Оренбургскую область РФ, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе киргизского министерства чрезвычайных ситуаций. "За счет средств республиканского бюджета в пострадавшую от наводнения Оренбургскую область России отправлено 350 тонн гуманитарной помощи", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в настоящее время грузовики с товарами первой необходимости находятся на пути в Россию. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://radiosputnik.ru/20240413/orsk-1939814763.html
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оренбургская область, россия, киргизия, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Киргизия, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Киргизия отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую область

Киргизия отправила 350 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
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БИШКЕК, 20 апр - РИА Новости. Киргизия отправила 350 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от паводков Оренбургскую область РФ, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе киргизского министерства чрезвычайных ситуаций.
"За счет средств республиканского бюджета в пострадавшую от наводнения Оренбургскую область России отправлено 350 тонн гуманитарной помощи", - заявил представитель пресс-службы.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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13 апреля, 16:29
По его словам, в настоящее время грузовики с товарами первой необходимости находятся на пути в Россию.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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9 апреля, 16:12
 
Оренбургская областьРоссияКиргизияПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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