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Киргизия отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую область

Киргизия отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую область - РИА Новости, 20.04.2024

Киргизия отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую область

Киргизия отправила 350 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от паводков Оренбургскую область РФ, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе киргизского... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:21

2024-04-20T11:21

2024-04-20T11:21

оренбургская область

россия

киргизия

происшествия

наводнения в россии — 2024

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БИШКЕК, 20 апр - РИА Новости. Киргизия отправила 350 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от паводков Оренбургскую область РФ, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе киргизского министерства чрезвычайных ситуаций. "За счет средств республиканского бюджета в пострадавшую от наводнения Оренбургскую область России отправлено 350 тонн гуманитарной помощи", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в настоящее время грузовики с товарами первой необходимости находятся на пути в Россию. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://radiosputnik.ru/20240413/orsk-1939814763.html

https://ria.ru/20240409/orsk-1938873347.html

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киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, россия, киргизия, происшествия, наводнения в россии — 2024