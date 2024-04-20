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Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.04.2024
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12:56 20.04.2024 (обновлено: 14:23 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html
Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян
Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.04.2024
Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян
Российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:56
2024-04-20T14:23
в мире
азербайджан
армения
баку
никол пашинян
шахин мустафаев
мария захарова
ереван
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ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян."Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки, и это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям. Это означает, что у нас нет передовой, есть граница, а граница — признак мира. А это значит, что, взаимодействуя друг с другом, пограничники Армении и Азербайджана будут способны самостоятельно осуществлять охрану границы", — сказал Пашинян.Армянский премьер добавил, что "больших тем для обсуждения вопроса пребывания российских пограничников нет".В пятницу пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Ереван согласился вернуть Баку четыре села, ранее контролируемых Арменией.Российские пограничники в АрменииАрмения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.Как утверждал в марте Пашинян, Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва не получала уведомлений по дипломатическим каналам, решение по этому вопросу будет принято по итогам межведомственной проработки.Относительно охраны армяно-турецкой границы, спикер парламента Армении Ален Симонян уточнял, что разговоров о выводе оттуда российских пограничников не было.Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркивал, что российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряженности.
https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936653214.html
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азербайджан
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в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, шахин мустафаев, мария захарова, ереван, виктор бондарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Никол Пашинян, Шахин Мустафаев, Мария Захарова, Ереван, Виктор Бондарев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян

Пашинян: российские пограничники покинут посты в Тавушской области

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоссийский пограничник
Российский пограничник - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Российский пограничник. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Посты российских пограничников появились в Тавушской области в 2021 году. В пятницу аппарат Пашиняна анонсировал появление демаркированной границы между Арменией и Азербайджаном на участке в этом регионе.

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"Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки, и это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям. Это означает, что у нас нет передовой, есть граница, а граница — признак мира. А это значит, что, взаимодействуя друг с другом, пограничники Армении и Азербайджана будут способны самостоятельно осуществлять охрану границы", — сказал Пашинян.
Армянский премьер добавил, что "больших тем для обсуждения вопроса пребывания российских пограничников нет".
В пятницу пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Ереван согласился вернуть Баку четыре села, ранее контролируемых Арменией.
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Российские пограничники в Армении

Армения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.
Как утверждал в марте Пашинян, Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва не получала уведомлений по дипломатическим каналам, решение по этому вопросу будет принято по итогам межведомственной проработки.
Относительно охраны армяно-турецкой границы, спикер парламента Армении Ален Симонян уточнял, что разговоров о выводе оттуда российских пограничников не было.
Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркивал, что российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряженности.
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В миреАзербайджанАрменияБакуНикол ПашинянШахин МустафаевМария ЗахароваЕреванВиктор БондаревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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