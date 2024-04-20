Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян
Пашинян: российские пограничники покинут посты в Тавушской области
Российский пограничник. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Посты российских пограничников появились в Тавушской области в 2021 году. В пятницу аппарат Пашиняна анонсировал появление демаркированной границы между Арменией и Азербайджаном на участке в этом регионе.
"Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки, и это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям. Это означает, что у нас нет передовой, есть граница, а граница — признак мира. А это значит, что, взаимодействуя друг с другом, пограничники Армении и Азербайджана будут способны самостоятельно осуществлять охрану границы", — сказал Пашинян.
Армянский премьер добавил, что "больших тем для обсуждения вопроса пребывания российских пограничников нет".
В пятницу пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Ереван согласился вернуть Баку четыре села, ранее контролируемых Арменией.
Российские пограничники в Армении
Армения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.
Как утверждал в марте Пашинян, Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва не получала уведомлений по дипломатическим каналам, решение по этому вопросу будет принято по итогам межведомственной проработки.
Относительно охраны армяно-турецкой границы, спикер парламента Армении Ален Симонян уточнял, что разговоров о выводе оттуда российских пограничников не было.
Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркивал, что российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряженности.
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