https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html

Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян

Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.04.2024

Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян

Российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:56

2024-04-20T12:56

2024-04-20T14:23

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ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян."Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки, и это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям. Это означает, что у нас нет передовой, есть граница, а граница — признак мира. А это значит, что, взаимодействуя друг с другом, пограничники Армении и Азербайджана будут способны самостоятельно осуществлять охрану границы", — сказал Пашинян.Армянский премьер добавил, что "больших тем для обсуждения вопроса пребывания российских пограничников нет".В пятницу пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Ереван согласился вернуть Баку четыре села, ранее контролируемых Арменией.Российские пограничники в АрменииАрмения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.Как утверждал в марте Пашинян, Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва не получала уведомлений по дипломатическим каналам, решение по этому вопросу будет принято по итогам межведомственной проработки.Относительно охраны армяно-турецкой границы, спикер парламента Армении Ален Симонян уточнял, что разговоров о выводе оттуда российских пограничников не было.Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркивал, что российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряженности.

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https://ria.ru/20240329/armeniya-1936653214.html

https://ria.ru/20240419/armeniya-1941036103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, шахин мустафаев, мария захарова, ереван, виктор бондарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)