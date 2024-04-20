В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье
Подполье: украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апр — РИА Новости. Украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки, также их угнетает отсутствие успехов на фронте и постоянные обстрелы, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
"Украинские военные очень боятся отправки на Донбасс. Настроение, можно сказать, у них не боевое, а пессимистическое... Также с большой тревогой солдаты относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост, там вероятность погибнуть намного больше, чем в городе. Также их угнетает отсутствие продвижения на левом берегу Днепра, огромные потери под Крынками и, конечно же, авиаудары и налеты дронов на военные объекты", — рассказал подпольщик.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.