https://ria.ru/20240420/podpole-1941215104.html

В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье

В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье - РИА Новости, 20.04.2024

В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье

Украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки, также их угнетает отсутствие успехов на фронте и постоянные обстрелы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:26

2024-04-20T12:26

2024-04-20T12:27

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апр — РИА Новости. Украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки, также их угнетает отсутствие успехов на фронте и постоянные обстрелы, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "Украинские военные очень боятся отправки на Донбасс. Настроение, можно сказать, у них не боевое, а пессимистическое... Также с большой тревогой солдаты относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост, там вероятность погибнуть намного больше, чем в городе. Также их угнетает отсутствие продвижения на левом берегу Днепра, огромные потери под Крынками и, конечно же, авиаудары и налеты дронов на военные объекты", — рассказал подпольщик. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240419/podpolschik-1940941618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), россия, херсон