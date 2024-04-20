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В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 20.04.2024 (обновлено: 12:27 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/podpole-1941215104.html
В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье
В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье - РИА Новости, 20.04.2024
В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье
Украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки, также их угнетает отсутствие успехов на фронте и постоянные обстрелы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:26
2024-04-20T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
россия
херсон
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апр — РИА Новости. Украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки, также их угнетает отсутствие успехов на фронте и постоянные обстрелы, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "Украинские военные очень боятся отправки на Донбасс. Настроение, можно сказать, у них не боевое, а пессимистическое... Также с большой тревогой солдаты относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост, там вероятность погибнуть намного больше, чем в городе. Также их угнетает отсутствие продвижения на левом берегу Днепра, огромные потери под Крынками и, конечно же, авиаудары и налеты дронов на военные объекты", — рассказал подпольщик. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240419/podpolschik-1940941618.html
днепр (город)
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в мире, днепр (город), россия, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Россия, Херсон
В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье

Подполье: украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апр — РИА Новости. Украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки, также их угнетает отсутствие успехов на фронте и постоянные обстрелы, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
"Украинские военные очень боятся отправки на Донбасс. Настроение, можно сказать, у них не боевое, а пессимистическое... Также с большой тревогой солдаты относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост, там вероятность погибнуть намного больше, чем в городе. Также их угнетает отсутствие продвижения на левом берегу Днепра, огромные потери под Крынками и, конечно же, авиаудары и налеты дронов на военные объекты", — рассказал подпольщик.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)РоссияХерсон
 
 
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