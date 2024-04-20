https://ria.ru/20240420/podpole-1941189937.html

ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, рассказал подпольщик

ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, рассказал подпольщик - РИА Новости, 20.04.2024

ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, рассказал подпольщик

ВСУ активно готовят новую линию обороны за Херсоном, на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки, сообщил РИА... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:35

2024-04-20T08:35

2024-04-20T08:35

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херсон

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апр - РИА Новости. ВСУ активно готовят новую линию обороны за Херсоном, на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "ВСУ активно готовят линию обороны за городом, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки. Но реальная картина такова, что наступления русской армии в районе Херсона с левого берега они сейчас не ожидают. Более того, они иногда говорят, что считают его невозможным", - рассказал подпольщик. Он отметил, что сами украинские военные прекрасно понимают, что без западного вооружения ВСУ не смогут наступать. "Поэтому реальная ситуация в том, что ВСУ ощущают полную неопределенность в будущем, а это возможно самое страшное из того, что может быть", - добавил он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

https://ria.ru/20240419/podpolschik-1940941618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , херсон, россия, вооруженные силы украины, в мире