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ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, рассказал подпольщик - РИА Новости, 20.04.2024
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08:35 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/podpole-1941189937.html
ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, рассказал подпольщик
ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, рассказал подпольщик - РИА Новости, 20.04.2024
ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, рассказал подпольщик
ВСУ активно готовят новую линию обороны за Херсоном, на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки, сообщил РИА... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:35
2024-04-20T08:35
херсонская область
херсон
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апр - РИА Новости. ВСУ активно готовят новую линию обороны за Херсоном, на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "ВСУ активно готовят линию обороны за городом, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки. Но реальная картина такова, что наступления русской армии в районе Херсона с левого берега они сейчас не ожидают. Более того, они иногда говорят, что считают его невозможным", - рассказал подпольщик. Он отметил, что сами украинские военные прекрасно понимают, что без западного вооружения ВСУ не смогут наступать. "Поэтому реальная ситуация в том, что ВСУ ощущают полную неопределенность в будущем, а это возможно самое страшное из того, что может быть", - добавил он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html
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херсонская область , херсон, россия, вооруженные силы украины, в мире
Херсонская область , Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, рассказал подпольщик

Подполье: ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном до Снигиревки

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апр - РИА Новости. ВСУ активно готовят новую линию обороны за Херсоном, на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
"ВСУ активно готовят линию обороны за городом, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки. Но реальная картина такова, что наступления русской армии в районе Херсона с левого берега они сейчас не ожидают. Более того, они иногда говорят, что считают его невозможным", - рассказал подпольщик.
Изображение сгенерировано ИИ
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Он отметил, что сами украинские военные прекрасно понимают, что без западного вооружения ВСУ не смогут наступать. "Поэтому реальная ситуация в том, что ВСУ ощущают полную неопределенность в будущем, а это возможно самое страшное из того, что может быть", - добавил он.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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