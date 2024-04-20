https://ria.ru/20240420/podpole-1941183914.html

Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье

Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье - РИА Новости, 20.04.2024

Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье

Российские военные ударили по авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T07:09

2024-04-20T07:09

2024-04-20T09:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Вчера вечером около 22:00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, на авиабазе были замечены вертолеты. Она расположена на улице Петлюры, там находятся ангары, казармы, столовая, базы, рядом авиаремонтный завод. Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2003 и шириной 45 метров."Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30. Это тоже в стороне авиабазы, как раз до музея авиации. Подробностей нет, но есть скорые и несколько кварталов оцеплено", — добавил Лебедев.По словам местных жителей, медиков вчера не отпустили домой, а тех, кто был дома, вызвали на работу. Один из дозвонившихся до семьи врачей сказал, что работы еще минимум на сутки.Подполье также зафиксировало два прилета в Сумах."Один из прилетов был в расположение остатков 15-го батальона территориальной обороны. Второй удар был в Курский микрорайон, точнее пока сказать сложно, возможно, через проспект Победы, которым оканчивается Курский микрорайон, там много предприятий и складских помещений", — уточнил подпольщик.Лебедев добавил, что под удар попал склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.Кроме того, как отметил подпольщик, ВС России уничтожили в порту города Южный Одесской области ангар, где хранились водные беспилотники.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html

https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html

https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html

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вооруженные силы рф, конотоп, сергей лебедев, сумская область, россия, вооруженные силы украины, одесса