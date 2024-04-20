Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 20.04.2024 (обновлено: 09:09 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/podpole-1941183914.html
Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье
Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье - РИА Новости, 20.04.2024
Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье
Российские военные ударили по авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T07:09
2024-04-20T09:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
конотоп
сергей лебедев
сумская область
россия
вооруженные силы украины
одесса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877804020_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_b9eef2d183ddce4ec4ef6ee41c4900e4.jpg
ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Вчера вечером около 22:00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, на авиабазе были замечены вертолеты. Она расположена на улице Петлюры, там находятся ангары, казармы, столовая, базы, рядом авиаремонтный завод. Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2003 и шириной 45 метров.&quot;Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30. Это тоже в стороне авиабазы, как раз до музея авиации. Подробностей нет, но есть скорые и несколько кварталов оцеплено&quot;, — добавил Лебедев.По словам местных жителей, медиков вчера не отпустили домой, а тех, кто был дома, вызвали на работу. Один из дозвонившихся до семьи врачей сказал, что работы еще минимум на сутки.Подполье также зафиксировало два прилета в Сумах."Один из прилетов был в расположение остатков 15-го батальона территориальной обороны. Второй удар был в Курский микрорайон, точнее пока сказать сложно, возможно, через проспект Победы, которым оканчивается Курский микрорайон, там много предприятий и складских помещений", — уточнил подпольщик.Лебедев добавил, что под удар попал склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.Кроме того, как отметил подпольщик, ВС России уничтожили в порту города Южный Одесской области ангар, где хранились водные беспилотники.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html
https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html
https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html
конотоп
сумская область
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877804020_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_6abae1466a36edaa5afa8be285a907a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, конотоп, сергей лебедев, сумская область, россия, вооруженные силы украины, одесса
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Конотоп, Сергей Лебедев, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Одесса
Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье

Подполье: ВС России ударили по авиабазе в Конотопе Сумской области

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Вчера вечером около 22:00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу", — сказал собеседник агентства.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье
15 апреля, 08:30
По данным подполья, на авиабазе были замечены вертолеты. Она расположена на улице Петлюры, там находятся ангары, казармы, столовая, базы, рядом авиаремонтный завод. Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2003 и шириной 45 метров.
«

"Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30. Это тоже в стороне авиабазы, как раз до музея авиации. Подробностей нет, но есть скорые и несколько кварталов оцеплено", — добавил Лебедев.

По словам местных жителей, медиков вчера не отпустили домой, а тех, кто был дома, вызвали на работу. Один из дозвонившихся до семьи врачей сказал, что работы еще минимум на сутки.
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Подполье сообщило об ударе по боевикам "Кракена" в Харьковской области
12 апреля, 11:10
Подполье также зафиксировало два прилета в Сумах.
«
"Один из прилетов был в расположение остатков 15-го батальона территориальной обороны. Второй удар был в Курский микрорайон, точнее пока сказать сложно, возможно, через проспект Победы, которым оканчивается Курский микрорайон, там много предприятий и складских помещений", — уточнил подпольщик.
Лебедев добавил, что под удар попал склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.
Кроме того, как отметил подпольщик, ВС России уничтожили в порту города Южный Одесской области ангар, где хранились водные беспилотники.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В ВСУ предрекли "серьезный сдвиг в судьбе Донецка"
Вчера, 07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКонотопСергей ЛебедевСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала