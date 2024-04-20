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МГЕР запустила проект в поддержку людей с онкологией - РИА Новости, 20.04.2024
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15:16 20.04.2024 (обновлено: 15:21 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/podderzhka-1941237091.html
МГЕР запустила проект в поддержку людей с онкологией
МГЕР запустила проект в поддержку людей с онкологией - РИА Новости, 20.04.2024
МГЕР запустила проект в поддержку людей с онкологией
"Молодая гвардия Единой России" провела всероссийскую донорскую акцию и запустила проект "Спасти жизнь может каждый!" в поддержку людей с онкологией, сообщили в РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:16
2024-04-20T15:21
общество
молодая гвардия единой россии
мгер
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" провела всероссийскую донорскую акцию и запустила проект "Спасти жизнь может каждый!" в поддержку людей с онкологией, сообщили в пресс-службе движения, сотни членов которого пополнили регистр доноров костного мозга. "Молодая Гвардия Единой России" в регионах страны организовала всероссийскую донорскую акцию и запустила проект "Спасти жизнь может каждый!". Он направлен на помощь людям, которые борются с тяжелыми формами онкологии. Участие в мероприятиях, приуроченных к Национальному дню донора, приняли более 1390 человек", - рассказал председатель МГЕР Антон Демидов, чьи слова приводит пресс-служба. Он отметил, что больницы всегда нуждаются в донорской крови, но сегодня она нужна как никогда, особенно в новых регионах. "В донорской акции приняли участие 1076 молодогвардейцев. Суммарно они сдали 484,2 литра крови", - сообщил Демидов. Кроме того, он подчеркнул, что реализация федерального проекта "Спасти жизнь может каждый!" поможет людям, борющимся с тяжелыми формами онкологии. "В проекте уже приняли участие 317 молодогвардейцев. Они прошли типирование и вступили в регистр доноров костного мозга", - рассказал Демидов.
https://ria.ru/20230918/svo-1896898480.html
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общество, молодая гвардия единой россии, мгер
Общество, Молодая гвардия Единой России, МГЕР
МГЕР запустила проект в поддержку людей с онкологией

МГЕР провела донорскую акцию и запустила проект в поддержку людей с онкологией

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги МГЕР
Флаги МГЕР - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" провела всероссийскую донорскую акцию и запустила проект "Спасти жизнь может каждый!" в поддержку людей с онкологией, сообщили в пресс-службе движения, сотни членов которого пополнили регистр доноров костного мозга.
"Молодая Гвардия Единой России" в регионах страны организовала всероссийскую донорскую акцию и запустила проект "Спасти жизнь может каждый!". Он направлен на помощь людям, которые борются с тяжелыми формами онкологии. Участие в мероприятиях, приуроченных к Национальному дню донора, приняли более 1390 человек", - рассказал председатель МГЕР Антон Демидов, чьи слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что больницы всегда нуждаются в донорской крови, но сегодня она нужна как никогда, особенно в новых регионах.
«
"В донорской акции приняли участие 1076 молодогвардейцев. Суммарно они сдали 484,2 литра крови", - сообщил Демидов.
Кроме того, он подчеркнул, что реализация федерального проекта "Спасти жизнь может каждый!" поможет людям, борющимся с тяжелыми формами онкологии.
"В проекте уже приняли участие 317 молодогвардейцев. Они прошли типирование и вступили в регистр доноров костного мозга", - рассказал Демидов.
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