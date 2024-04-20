https://ria.ru/20240420/podderzhka-1941237091.html

МГЕР запустила проект в поддержку людей с онкологией

МГЕР запустила проект в поддержку людей с онкологией - РИА Новости, 20.04.2024

МГЕР запустила проект в поддержку людей с онкологией

"Молодая гвардия Единой России" провела всероссийскую донорскую акцию и запустила проект "Спасти жизнь может каждый!" в поддержку людей с онкологией, сообщили в РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:16

2024-04-20T15:16

2024-04-20T15:21

общество

молодая гвардия единой россии

мгер

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" провела всероссийскую донорскую акцию и запустила проект "Спасти жизнь может каждый!" в поддержку людей с онкологией, сообщили в пресс-службе движения, сотни членов которого пополнили регистр доноров костного мозга. "Молодая Гвардия Единой России" в регионах страны организовала всероссийскую донорскую акцию и запустила проект "Спасти жизнь может каждый!". Он направлен на помощь людям, которые борются с тяжелыми формами онкологии. Участие в мероприятиях, приуроченных к Национальному дню донора, приняли более 1390 человек", - рассказал председатель МГЕР Антон Демидов, чьи слова приводит пресс-служба. Он отметил, что больницы всегда нуждаются в донорской крови, но сегодня она нужна как никогда, особенно в новых регионах. "В донорской акции приняли участие 1076 молодогвардейцев. Суммарно они сдали 484,2 литра крови", - сообщил Демидов. Кроме того, он подчеркнул, что реализация федерального проекта "Спасти жизнь может каждый!" поможет людям, борющимся с тяжелыми формами онкологии. "В проекте уже приняли участие 317 молодогвардейцев. Они прошли типирование и вступили в регистр доноров костного мозга", - рассказал Демидов.

https://ria.ru/20230918/svo-1896898480.html

https://ria.ru/20240220/mger-1928418814.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, молодая гвардия единой россии, мгер