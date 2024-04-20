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"Тотальный диктант" впервые напишет искусственный интеллект "Писец" - РИА Новости, 20.04.2024
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03:08 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/pisets-1941178009.html
"Тотальный диктант" впервые напишет искусственный интеллект "Писец"
"Тотальный диктант" впервые напишет искусственный интеллект "Писец" - РИА Новости, 20.04.2024
"Тотальный диктант" впервые напишет искусственный интеллект "Писец"
Разработанная ученым Новосибирского госуниверситета новая открытая система искусственного интеллекта "Писец" в субботу впервые напишет "Тотальный диктант",... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T03:08
2024-04-20T03:08
общество
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Разработанная ученым Новосибирского госуниверситета новая открытая система искусственного интеллекта "Писец" в субботу впервые напишет "Тотальный диктант", сообщили РИА Новости в вузе. "Тотальный диктант" пройдет 20 апреля и охватит 41 страну и почти 700 городов. 2024 год является юбилейным для акции. "Новая открытая система "Писец", которую разработал научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий международного научно-образовательного математического центра НГУ и сооснователь стартапа "Сибирские нейросети" Иван Бондаренко, примет участие в этой ежегодной акции наравне с человеческим интеллектом, и так же, как и другим участникам "Тотального диктанта", ему выставят оценку", - рассказали в НГУ. По словам разработчика, идея создать систему "Писец" возникла у него год назад. Изначально она предназначалась для помощи соискателям научной степени в работе по составлению стенограммы заседания диссертационного совета. "По моему замыслу, новая система должна была владеть русским языком и правильно записывать то, что читает диктор, верно расставляя знаки препинания, соблюдая правила грамматики и орфографии русского языка. Обычно у человека на эту работу уходит довольно много времени, поскольку длительность аудиозаписи заседания диссертационного совета составляет час или два. Искусственный интеллект избавил бы диссертанта от этой работы, существенно сэкономив время. Так что изначально "Писец" был задуман как система для стенографирования", - пояснил Бондаренко, слова которого приводит вуз. После модернизации появилась возможность искусственным образом расширять обучающую выборку для "Писца", добавляя к сигналам, полученным в чистых условиях, модели шумов, и записывая речь в условиях, аналогичных реальным. Новая версия уже прошла ряд тестирований, и теперь "Писцу" предстоит задание, предназначенное для человеческого интеллекта. Такого рода тесты укладываются в общую парадигму проверки искусственного интеллекта, отметили в вузе. "Тотальный диктант" именно ввиду своей тотальности позволяет собрать большой статистический материал по ошибкам людей и сопоставить эти ошибки с ошибками речевого "искусственного интеллекта", - пояснил Бондаренко. Перед диктантом систему "учили" более грамотно расставлять знаки препинания, разбивать текст на предложения и абзацы, а также отделять сам текст диктанта от реплик и комментариев диктующего. По словам разработчика, "Писец" стал умнее, но тем не менее, "Тотальный диктант" вряд ли напишет на высокую оценку. Пунктуация пока остается его слабым местом. Обновления могут снизить количество таких ошибок, однако для положительной оценки этого может быть недостаточно.
https://ria.ru/20240413/diktant-1939808100.html
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РИА Новости
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96
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60
общество, новосибирский государственный университет
Общество, Новосибирский государственный университет
"Тотальный диктант" впервые напишет искусственный интеллект "Писец"

Разработанная ученым НГУ система ИИ "Писец" впервые напишет "Тотальный диктант"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция "Тотальный диктант"
Акция Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Разработанная ученым Новосибирского госуниверситета новая открытая система искусственного интеллекта "Писец" в субботу впервые напишет "Тотальный диктант", сообщили РИА Новости в вузе.
"Тотальный диктант" пройдет 20 апреля и охватит 41 страну и почти 700 городов. 2024 год является юбилейным для акции.
Атрибутика ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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13 апреля, 16:00
"Новая открытая система "Писец", которую разработал научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий международного научно-образовательного математического центра НГУ и сооснователь стартапа "Сибирские нейросети" Иван Бондаренко, примет участие в этой ежегодной акции наравне с человеческим интеллектом, и так же, как и другим участникам "Тотального диктанта", ему выставят оценку", - рассказали в НГУ.
По словам разработчика, идея создать систему "Писец" возникла у него год назад. Изначально она предназначалась для помощи соискателям научной степени в работе по составлению стенограммы заседания диссертационного совета.
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"По моему замыслу, новая система должна была владеть русским языком и правильно записывать то, что читает диктор, верно расставляя знаки препинания, соблюдая правила грамматики и орфографии русского языка. Обычно у человека на эту работу уходит довольно много времени, поскольку длительность аудиозаписи заседания диссертационного совета составляет час или два. Искусственный интеллект избавил бы диссертанта от этой работы, существенно сэкономив время. Так что изначально "Писец" был задуман как система для стенографирования", - пояснил Бондаренко, слова которого приводит вуз.
После модернизации появилась возможность искусственным образом расширять обучающую выборку для "Писца", добавляя к сигналам, полученным в чистых условиях, модели шумов, и записывая речь в условиях, аналогичных реальным. Новая версия уже прошла ряд тестирований, и теперь "Писцу" предстоит задание, предназначенное для человеческого интеллекта. Такого рода тесты укладываются в общую парадигму проверки искусственного интеллекта, отметили в вузе.
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"Тотальный диктант" именно ввиду своей тотальности позволяет собрать большой статистический материал по ошибкам людей и сопоставить эти ошибки с ошибками речевого "искусственного интеллекта", - пояснил Бондаренко. Перед диктантом систему "учили" более грамотно расставлять знаки препинания, разбивать текст на предложения и абзацы, а также отделять сам текст диктанта от реплик и комментариев диктующего.
По словам разработчика, "Писец" стал умнее, но тем не менее, "Тотальный диктант" вряд ли напишет на высокую оценку. Пунктуация пока остается его слабым местом. Обновления могут снизить количество таких ошибок, однако для положительной оценки этого может быть недостаточно.
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