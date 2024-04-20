https://ria.ru/20240420/peterburg-1941221019.html
В Петербурге выпал снег
В Петербурге выпал снег - РИА Новости, 20.04.2024
В Петербурге выпал снег
Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга на утро субботы достигла 11 сантиметров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:13
2024-04-20T13:13
2024-04-20T13:15
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кронштадт
александр колесов
наводнения в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга на утро субботы достигла 11 сантиметров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Ранее сообщалось, что в пятницу в Петербурге начался снегопад. "Высота снежного покрова на утро 20 апреля составила в центре города 11 сантиметров, в Кронштадте 12 сантиметров, на побережье Невской губы 7-8 сантиметров, видно сдувало ветром", - написал Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, в Петербурге такая высота снега повторила значение 2017 года, тогда 14 апреля тоже выпало 11 сантиметров снега, но она далеко до рекордных значений середины и окончания апреля в прошлые годы. Колесов также отметил, что в настоящее время циклон ушел из Петербурга к Карелии.
https://ria.ru/20240417/sneg-1940682370.html
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общество, санкт-петербург, кронштадт, александр колесов, наводнения в россии — 2024
Общество, Санкт-Петербург, Кронштадт, Александр Колесов, Наводнения в России — 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга на утро субботы достигла 11 сантиметров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Петербурге начался снегопад.
"Высота снежного покрова на утро 20 апреля составила в центре города 11 сантиметров, в Кронштадте
12 сантиметров, на побережье Невской губы 7-8 сантиметров, видно сдувало ветром", - написал Колесов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Петербурге такая высота снега повторила значение 2017 года, тогда 14 апреля тоже выпало 11 сантиметров снега, но она далеко до рекордных значений середины и окончания апреля в прошлые годы.
Колесов также отметил, что в настоящее время циклон ушел из Петербурга к Карелии.