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В Петербурге выпал снег - РИА Новости, 20.04.2024
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13:13 20.04.2024 (обновлено: 13:15 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/peterburg-1941221019.html
В Петербурге выпал снег
В Петербурге выпал снег - РИА Новости, 20.04.2024
В Петербурге выпал снег
Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга на утро субботы достигла 11 сантиметров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:13
2024-04-20T13:15
общество
санкт-петербург
кронштадт
александр колесов
наводнения в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга на утро субботы достигла 11 сантиметров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Ранее сообщалось, что в пятницу в Петербурге начался снегопад. "Высота снежного покрова на утро 20 апреля составила в центре города 11 сантиметров, в Кронштадте 12 сантиметров, на побережье Невской губы 7-8 сантиметров, видно сдувало ветром", - написал Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, в Петербурге такая высота снега повторила значение 2017 года, тогда 14 апреля тоже выпало 11 сантиметров снега, но она далеко до рекордных значений середины и окончания апреля в прошлые годы. Колесов также отметил, что в настоящее время циклон ушел из Петербурга к Карелии.
https://ria.ru/20240417/sneg-1940682370.html
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общество, санкт-петербург, кронштадт, александр колесов, наводнения в россии — 2024
Общество, Санкт-Петербург, Кронштадт, Александр Колесов, Наводнения в России — 2024
В Петербурге выпал снег

Высота снежного покрова в центре Петербурга достигла 11 сантиметров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСильный снег в Петербурге
Сильный снег в Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сильный снег в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга на утро субботы достигла 11 сантиметров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Петербурге начался снегопад.
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"Высота снежного покрова на утро 20 апреля составила в центре города 11 сантиметров, в Кронштадте 12 сантиметров, на побережье Невской губы 7-8 сантиметров, видно сдувало ветром", - написал Колесов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Петербурге такая высота снега повторила значение 2017 года, тогда 14 апреля тоже выпало 11 сантиметров снега, но она далеко до рекордных значений середины и окончания апреля в прошлые годы.
Колесов также отметил, что в настоящее время циклон ушел из Петербурга к Карелии.
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ОбществоСанкт-ПетербургКронштадтАлександр КолесовНаводнения в России — 2024
 
 
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