https://ria.ru/20240420/peterburg-1941221019.html

В Петербурге выпал снег

В Петербурге выпал снег - РИА Новости, 20.04.2024

В Петербурге выпал снег

Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга на утро субботы достигла 11 сантиметров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:13

2024-04-20T13:13

2024-04-20T13:15

общество

санкт-петербург

кронштадт

александр колесов

наводнения в россии — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга на утро субботы достигла 11 сантиметров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Ранее сообщалось, что в пятницу в Петербурге начался снегопад. "Высота снежного покрова на утро 20 апреля составила в центре города 11 сантиметров, в Кронштадте 12 сантиметров, на побережье Невской губы 7-8 сантиметров, видно сдувало ветром", - написал Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, в Петербурге такая высота снега повторила значение 2017 года, тогда 14 апреля тоже выпало 11 сантиметров снега, но она далеко до рекордных значений середины и окончания апреля в прошлые годы. Колесов также отметил, что в настоящее время циклон ушел из Петербурга к Карелии.

https://ria.ru/20240417/sneg-1940682370.html

https://ria.ru/20240331/moskva-1936930366.html

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кронштадт

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Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, кронштадт, александр колесов, наводнения в россии — 2024