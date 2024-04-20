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Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 20.04.2024 (обновлено: 00:28 21.04.2024)
https://ria.ru/20240420/peskov-1941280075.html
Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым
Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым - РИА Новости, 21.04.2024
Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым
Решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-20T22:05
2024-04-21T00:28
украина
сша
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
конгресс сша
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Песков назвал решение американских конгрессменов "ожидаемым и предсказуемым". Как отметил представитель Кремля, такое решение сделает Штаты еще богаче и еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди украинцев по вине режима Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939444508.html
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украина, сша, россия, дмитрий песков, конгресс сша, в мире
Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Конгресс США, В мире
Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым

Песков: решение конгресса о помощи Украине обогатит США и разорит Киев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Песков назвал решение американских конгрессменов "ожидаемым и предсказуемым". Как отметил представитель Кремля, такое решение сделает Штаты еще богаче и еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди украинцев по вине режима Владимира Зеленского.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДмитрий ПесковКонгресс СШАВ мире
 
 
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