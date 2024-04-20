https://ria.ru/20240420/peskov-1941280075.html
Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым
Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым - РИА Новости, 21.04.2024
Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым
Решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-20T22:05
2024-04-20T22:05
2024-04-21T00:28
украина
сша
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
конгресс сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Песков назвал решение американских конгрессменов "ожидаемым и предсказуемым". Как отметил представитель Кремля, такое решение сделает Штаты еще богаче и еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди украинцев по вине режима Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939444508.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, дмитрий песков, конгресс сша, в мире
Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Конгресс США, В мире
Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым
Песков: решение конгресса о помощи Украине обогатит США и разорит Киев