https://ria.ru/20240420/peskov-1941280075.html

Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым

Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым - РИА Новости, 21.04.2024

Песков назвал решение конгресса США о помощи Киеву ожидаемым

Решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-20T22:05

2024-04-20T22:05

2024-04-21T00:28

украина

сша

россия

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

конгресс сша

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Песков назвал решение американских конгрессменов "ожидаемым и предсказуемым". Как отметил представитель Кремля, такое решение сделает Штаты еще богаче и еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди украинцев по вине режима Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939444508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, россия, дмитрий песков, конгресс сша, в мире