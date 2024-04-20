https://ria.ru/20240420/perevody-1941175302.html

Следователям хотят разрешить приостанавливать денежные переводы

Следователям хотят разрешить приостанавливать денежные переводы - РИА Новости, 20.04.2024

Следователям хотят разрешить приостанавливать денежные переводы

МВД России подготовило проект, согласно которому следователи получат право приостанавливать денежные переводы в случае наличия оснований того, что они... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T02:04

2024-04-20T02:04

2024-04-20T02:04

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. МВД России подготовило проект, согласно которому следователи получат право приостанавливать денежные переводы в случае наличия оснований того, что они использовались в преступной деятельности, об этом сообщила пресс-служба ведомства.Министерство разработало проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающий дополнение УПК статьей 115.2, предусматривающей возможность следователя и дознавателя в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии оснований полагать, что банковские счета или электронные денежные средства использовались в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении операций с ними на срок не более 10 суток в целях последующего наложения ареста на имущество.Также МВД предлагает наделить следователя и дознавателя полномочиями по получению по уголовному делу информации о соединениях между абонентами в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов в порядке, установленном законом.Цель нововведений — уменьшение сроков исполнения запросов, а также повышение эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.

https://ria.ru/20240406/perevod-1938159529.html

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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)