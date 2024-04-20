Следователям хотят разрешить приостанавливать денежные переводы
МВД предложило дать следователям возможность приостанавливать денежные переводы
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. МВД России подготовило проект, согласно которому следователи получат право приостанавливать денежные переводы в случае наличия оснований того, что они использовались в преступной деятельности, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство разработало проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающий дополнение УПК статьей 115.2, предусматривающей возможность следователя и дознавателя в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии оснований полагать, что банковские счета или электронные денежные средства использовались в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении операций с ними на срок не более 10 суток в целях последующего наложения ареста на имущество.
Также МВД предлагает наделить следователя и дознавателя полномочиями по получению по уголовному делу информации о соединениях между абонентами в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов в порядке, установленном законом.
Цель нововведений — уменьшение сроков исполнения запросов, а также повышение эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.