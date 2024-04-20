https://ria.ru/20240420/pavodok-1941239093.html
Семья из Кетово эвакуировалась в разные места из-за паводка
Семья из Кетово эвакуировалась в разные места из-за паводка - РИА Новости, 20.04.2024
Семья из Кетово эвакуировалась в разные места из-за паводка
Жительница Кетово Курганской области Любовь Нечаева рассказала РИА Новости, что из-за паводка семье пришлось разделиться: внуков отправили в лагерь, сноха живёт РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:30
2024-04-20T15:30
2024-04-20T15:31
происшествия
курган
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КЕТОВО (Курганская область), 20 апр - РИА Новости. Жительница Кетово Курганской области Любовь Нечаева рассказала РИА Новости, что из-за паводка семье пришлось разделиться: внуков отправили в лагерь, сноха живёт в детсаду, где работает, а сын из-за работы ночует в городе, сама женщина оказалась в пункте временного размещения (ПВР). Райцентр Кетово находится от Кургана в паре десятков километров, и если до наводнения сюда можно было добраться 20 минут, то теперь в село из города можно попасть только по объездным дорогам, что занимает в два раза больше времени. Нижняя часть Кетово практически вся оказалась в воде. По словам пенсионерки Нечаевой, она пережила паводок 1994 году в своем доме, эвакуироваться не стала. Тогда вода не зашла на участок. "А сейчас страшно стало: сирена, МЧС все время предупреждали об угрозе затопления. Мы и выехали. Я живу с семьёй сына в одном доме. Выехали ещё до того, как вода зашла, а сейчас там уже все плавает ", - вздыхает женщина. По ее словам, сейчас она разлучена с сыном и внуками. "Сын привез меня в ПВР в школу рядом с домом, потом нас перевезли в этот. Внуков предложили отправить в лагерь, мы согласились. Сноха ночует в детском саду, где работает, а сын в городе. Он грузоперевозками занимается ", - рассказала Нечаева. Как сообщила женщина, в ПВР, который организован на базе общежития вуза, ее встретили хорошо, вкусно кормят. По информации сотрудницы ПВР Марии Власовой, на данный момент в общежитии находится 62 человека, включая семерых детей. Она отметила, что люди находятся под медицинским присмотром, безопасность обеспечивает охранное предприятие и полиция. Для детей здесь организованы игровые комнаты. По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов.
https://ria.ru/20240419/pvr-1941107816.html
https://ria.ru/20240417/topolya-1940535464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Семья из Кетово эвакуировалась в разные места из-за паводка
Семья из Кетово эвакуировалась в четыре разных места из-за паводка
КЕТОВО (Курганская область), 20 апр - РИА Новости. Жительница Кетово Курганской области Любовь Нечаева рассказала РИА Новости, что из-за паводка семье пришлось разделиться: внуков отправили в лагерь, сноха живёт в детсаду, где работает, а сын из-за работы ночует в городе, сама женщина оказалась в пункте временного размещения (ПВР).
Райцентр Кетово находится от Кургана
в паре десятков километров, и если до наводнения сюда можно было добраться 20 минут, то теперь в село из города можно попасть только по объездным дорогам, что занимает в два раза больше времени. Нижняя часть Кетово практически вся оказалась в воде. По словам пенсионерки Нечаевой, она пережила паводок 1994 году в своем доме, эвакуироваться не стала. Тогда вода не зашла на участок.
"А сейчас страшно стало: сирена, МЧС
все время предупреждали об угрозе затопления. Мы и выехали. Я живу с семьёй сына в одном доме. Выехали ещё до того, как вода зашла, а сейчас там уже все плавает ", - вздыхает женщина.
По ее словам, сейчас она разлучена с сыном и внуками. "Сын привез меня в ПВР в школу рядом с домом, потом нас перевезли в этот. Внуков предложили отправить в лагерь, мы согласились. Сноха ночует в детском саду, где работает, а сын в городе. Он грузоперевозками занимается ", - рассказала Нечаева.
Как сообщила женщина, в ПВР, который организован на базе общежития вуза, ее встретили хорошо, вкусно кормят.
По информации сотрудницы ПВР Марии Власовой, на данный момент в общежитии находится 62 человека, включая семерых детей. Она отметила, что люди находятся под медицинским присмотром, безопасность обеспечивает охранное предприятие и полиция. Для детей здесь организованы игровые комнаты.
По данным МЧС, в Курганской области
на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов.