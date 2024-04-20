https://ria.ru/20240420/pavodok-1941190105.html

Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком

Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком - РИА Новости, 20.04.2024

Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком

Временную насыпь паводком размыло у поселка около города Ишим Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:36

2024-04-20T08:36

2024-04-20T08:48

ишим (река)

тюменская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Временную насыпь паводком размыло у поселка около города Ишим Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."В Ишимском районе у поселка Плодопитомник (находится на границе с городом Ишим) размыло временную насыпь. Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии", - написал губернатор.Он уточнил, что в зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно.К утру субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. Подтоплено 93 домовладения в 9 населенных пунктах Казанского района.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

ишим (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ишим (река), тюменская область, происшествия, наводнения в россии — 2024