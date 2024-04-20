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Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком - РИА Новости, 20.04.2024
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08:36 20.04.2024 (обновлено: 08:48 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/pavodok-1941190105.html
Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком
Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком - РИА Новости, 20.04.2024
Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком
Временную насыпь паводком размыло у поселка около города Ишим Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:36
2024-04-20T08:48
ишим (река)
тюменская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Временную насыпь паводком размыло у поселка около города Ишим Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."В Ишимском районе у поселка Плодопитомник (находится на границе с городом Ишим) размыло временную насыпь. Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии", - написал губернатор.Он уточнил, что в зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно.К утру субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. Подтоплено 93 домовладения в 9 населенных пунктах Казанского района.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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ишим (река), тюменская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Тюменская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком

Паводок размыл временную насыпь у поселка под Ишимом в Тюменской области

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Временную насыпь паводком размыло у поселка около города Ишим Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Ишимском районе у поселка Плодопитомник (находится на границе с городом Ишим) размыло временную насыпь. Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии", - написал губернатор.
Он уточнил, что в зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно.
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К утру субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. Подтоплено 93 домовладения в 9 населенных пунктах Казанского района.
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Ишим (река)Тюменская областьПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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