https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941222316.html
Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами
Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами - РИА Новости, 20.04.2024
Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:23
2024-04-20T13:23
2024-04-20T13:29
россия
никол пашинян
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874769899_0:129:3329:2003_1920x0_80_0_0_0f9a8e6cbe416be8442d14c2455d486d.jpg
ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" выразил надежду, что у Пашиняна будут контакты с президентом РФ, где можно будет обсудить армяно-российские отношения откровенно, "без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели". "Встреча будет, так как у нас нет планов не встречаться. Но когда и как, в данный момент сказать не могу", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939017253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874769899_538:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_5c858470a8c689e169be912791907773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никол пашинян, сергей лавров, в мире
Россия, Никол Пашинян, Сергей Лавров, В мире
Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами
Пашинян: у нас нет планов не встречаться с представителями российской власти