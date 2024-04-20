https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941222316.html

Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами

Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами - РИА Новости, 20.04.2024

Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:23

2024-04-20T13:23

2024-04-20T13:29

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ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" выразил надежду, что у Пашиняна будут контакты с президентом РФ, где можно будет обсудить армяно-российские отношения откровенно, "без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели". "Встреча будет, так как у нас нет планов не встречаться. Но когда и как, в данный момент сказать не могу", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939017253.html

россия

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Дарья Буймова

россия, никол пашинян, сергей лавров, в мире