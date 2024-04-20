Рейтинг@Mail.ru
Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 20.04.2024 (обновлено: 13:29 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941222316.html
Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами
Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами - РИА Новости, 20.04.2024
Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:23
2024-04-20T13:29
россия
никол пашинян
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874769899_0:129:3329:2003_1920x0_80_0_0_0f9a8e6cbe416be8442d14c2455d486d.jpg
ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" выразил надежду, что у Пашиняна будут контакты с президентом РФ, где можно будет обсудить армяно-российские отношения откровенно, "без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели". "Встреча будет, так как у нас нет планов не встречаться. Но когда и как, в данный момент сказать не могу", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939017253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874769899_538:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_5c858470a8c689e169be912791907773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никол пашинян, сергей лавров, в мире
Россия, Никол Пашинян, Сергей Лавров, В мире
Пашинян не планирует не встречаться с российскими коллегами

Пашинян: у нас нет планов не встречаться с представителями российской власти

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" выразил надежду, что у Пашиняна будут контакты с президентом РФ, где можно будет обсудить армяно-российские отношения откровенно, "без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели".
"Встреча будет, так как у нас нет планов не встречаться. Но когда и как, в данный момент сказать не могу", - заявил Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Пашинян прокомментировал состояние отношений Армении и России
10 апреля, 10:12
 
РоссияНикол ПашинянСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала