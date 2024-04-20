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Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США - РИА Новости, 20.04.2024
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21:34 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/otvet-1941276633.html
Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США
Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США - РИА Новости, 20.04.2024
Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США
РФ найдет ответ на изъятие активов РФ за счет средств компаний США, заблокированных в России, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:34
2024-04-20T21:34
экономика
россия
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РФ найдет ответ на изъятие активов РФ за счет средств компаний США, заблокированных в России, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. "Решение нижней палаты американского конгресса о воровстве российских активов очередной раз демонстрирует преступный характер американских элит. Те, кто долгие годы твердили нам о незыблемости частной собственности, готовы отказаться от своих идеалов ради сиюминутной политической выгоды", - сказал политик. Однако это событие не останется без последствий, изъятие российских активов, если оно все же произойдет, приведет завтра к краху доверия к американской финансовой системе, а в последующем и к краху американской гегемонии, подчеркнул он. "При этом уверен, что у России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны", - заключил Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20240420/konfiskatsiya-1941275720.html
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экономика, россия, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Санкции в отношении России
Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США

Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РФ найдет ответ на изъятие активов РФ за счет средств компаний США, заблокированных в России, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Песков предупредил США о последствиях конфискации российских активов
Вчера, 21:26
"Решение нижней палаты американского конгресса о воровстве российских активов очередной раз демонстрирует преступный характер американских элит. Те, кто долгие годы твердили нам о незыблемости частной собственности, готовы отказаться от своих идеалов ради сиюминутной политической выгоды", - сказал политик.
Однако это событие не останется без последствий, изъятие российских активов, если оно все же произойдет, приведет завтра к краху доверия к американской финансовой системе, а в последующем и к краху американской гегемонии, подчеркнул он.
"При этом уверен, что у России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны", - заключил Шендерюк-Жидков.
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Силуанов прокомментировал предложения о конфискации российских активов
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