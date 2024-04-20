https://ria.ru/20240420/otvet-1941276633.html
Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США
Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США - РИА Новости, 20.04.2024
Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США
РФ найдет ответ на изъятие активов РФ за счет средств компаний США, заблокированных в России, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:34
2024-04-20T21:34
2024-04-20T21:34
экономика
россия
сша
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_6c1a238c1b0e381675d53dffd7610d97.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РФ найдет ответ на изъятие активов РФ за счет средств компаний США, заблокированных в России, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. "Решение нижней палаты американского конгресса о воровстве российских активов очередной раз демонстрирует преступный характер американских элит. Те, кто долгие годы твердили нам о незыблемости частной собственности, готовы отказаться от своих идеалов ради сиюминутной политической выгоды", - сказал политик. Однако это событие не останется без последствий, изъятие российских активов, если оно все же произойдет, приведет завтра к краху доверия к американской финансовой системе, а в последующем и к краху американской гегемонии, подчеркнул он. "При этом уверен, что у России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны", - заключил Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20240420/konfiskatsiya-1941275720.html
https://ria.ru/20240419/aktivy-1941136891.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8afe26787c586e50ec9ff151b75527f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Санкции в отношении России
Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США
Сенатор: Россия найдет ответ на изъятие активов за счет компаний из США
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РФ найдет ответ на изъятие активов РФ за счет средств компаний США, заблокированных в России, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины
.
"Решение нижней палаты американского конгресса о воровстве российских активов очередной раз демонстрирует преступный характер американских элит. Те, кто долгие годы твердили нам о незыблемости частной собственности, готовы отказаться от своих идеалов ради сиюминутной политической выгоды", - сказал политик.
Однако это событие не останется без последствий, изъятие российских активов, если оно все же произойдет, приведет завтра к краху доверия к американской финансовой системе, а в последующем и к краху американской гегемонии, подчеркнул он.
"При этом уверен, что у России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны", - заключил Шендерюк-Жидков.