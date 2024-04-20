https://ria.ru/20240420/orenburzhya-1941197369.html
Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров
Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров
В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 1017 см, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:40
2024-04-20T09:40
2024-04-20T09:40
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940117021_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_3a3bc8a08cdca732884b40b8396b95a0.jpg
УФА, 20 апр - РИА Новости. В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 1017 см, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 10 м 17 см. За сутки от воды освобождены 1117 жилых домов и 1651 приусадебный участок на территории 22 населенных пунктов в 7 муниципалитетах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940117021_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8f37758aaf2d039b001bc3f7ff03c0e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров
Правительство Оренбуржья: уровень реки Урал снизился до отметки 1017 сантиметров