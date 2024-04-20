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Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024

Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров

В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 1017 см, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:40

2024-04-20T09:40

2024-04-20T09:40

оренбург

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 20 апр - РИА Новости. В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 1017 см, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 10 м 17 см. За сутки от воды освобождены 1117 жилых домов и 1651 приусадебный участок на территории 22 населенных пунктов в 7 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

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оренбург

оренбургская область

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Варвара Скокшина

оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия