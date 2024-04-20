Рейтинг@Mail.ru
Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/orenburzhya-1941197369.html
Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров
Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров
В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 1017 см, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:40
2024-04-20T09:40
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940117021_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_3a3bc8a08cdca732884b40b8396b95a0.jpg
УФА, 20 апр - РИА Новости. В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 1017 см, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 10 м 17 см. За сутки от воды освобождены 1117 жилых домов и 1651 приусадебный участок на территории 22 населенных пунктов в 7 муниципалитетах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940117021_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8f37758aaf2d039b001bc3f7ff03c0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров

Правительство Оренбуржья: уровень реки Урал снизился до отметки 1017 сантиметров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Паводок в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 20 апр - РИА Новости. В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 1017 см, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 10 м 17 см. За сутки от воды освобождены 1117 жилых домов и 1651 приусадебный участок на территории 22 населенных пунктов в 7 муниципалитетах", - говорится в сообщении.
Люди в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Это лишь начало". Что рассказывают пострадавшие от наводнения
16 апреля, 08:00
 
ОренбургОренбургская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала