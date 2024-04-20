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Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне - РИА Новости, 20.04.2024
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10:10 20.04.2024 (обновлено: 11:22 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/opros-1941199974.html
Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне
Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне - РИА Новости, 20.04.2024
Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне
Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше, "предела нет", при этом четверть остановится в диапазоне от 200 до 350 грамм,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:10
2024-04-20T11:22
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше, "предела нет", при этом четверть остановится в диапазоне от 200 до 350 грамм, следует из данных Россельхозбанка, имеющихся у РИА Новости. "Большинство опрошенных считают, что если учтены все условия: подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, - то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно... "Предела нет", - абсолютно честно сказали 40% россиян. Четверть за раз готовы съесть максимум 350 граммов, каждый пятый - не более 200 граммов, а 12% могут осилить до полкило", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи человек. При этом, по мнению респондентов, лучше всего для этого блюда подходит свинина. На втором месте - курица и индейка, также в тройке лидеров баранина. Замыкают топ-5 говядина и разные виды рыбы. А порядка 5% отметили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов. "В вопросе приготовления шашлыка борьбы среди ответов не получилось: 69% не доверяют такое важное дело никому постороннему и готовят их с нуля сами или с семьей, ведь "так вкуснее". Лишь каждый десятый признался, что ему не хочется выбирать мясо и копаться в углях, поэтому он покупает готовое блюдо. А вот каждый пятый занял компромиссную позицию между двумя полюсами: 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии разжигания костра и жарки мяса отказать себе не могут", - также выяснили эксперты. В свою очередь в качестве главного дополнительного ингредиента, который должен сделать шашлык еще вкуснее, россияне назвали приятную компанию. Все остальные дополнения, в том числе соус, лук и бокал вина, оказались менее востребованными.
https://ria.ru/20230506/retsepty-1870002687.html
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общество
Общество
Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне

Опрос: почти 40 процентов россиян готовы за один раз съесть полкило шашлыка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтдыхающие жарят шашлык
Отдыхающие жарят шашлык - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отдыхающие жарят шашлык. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше, "предела нет", при этом четверть остановится в диапазоне от 200 до 350 грамм, следует из данных Россельхозбанка, имеющихся у РИА Новости.
"Большинство опрошенных считают, что если учтены все условия: подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, - то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно... "Предела нет", - абсолютно честно сказали 40% россиян. Четверть за раз готовы съесть максимум 350 граммов, каждый пятый - не более 200 граммов, а 12% могут осилить до полкило", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи человек.
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При этом, по мнению респондентов, лучше всего для этого блюда подходит свинина. На втором месте - курица и индейка, также в тройке лидеров баранина. Замыкают топ-5 говядина и разные виды рыбы. А порядка 5% отметили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов.
«
"В вопросе приготовления шашлыка борьбы среди ответов не получилось: 69% не доверяют такое важное дело никому постороннему и готовят их с нуля сами или с семьей, ведь "так вкуснее". Лишь каждый десятый признался, что ему не хочется выбирать мясо и копаться в углях, поэтому он покупает готовое блюдо. А вот каждый пятый занял компромиссную позицию между двумя полюсами: 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии разжигания костра и жарки мяса отказать себе не могут", - также выяснили эксперты.
В свою очередь в качестве главного дополнительного ингредиента, который должен сделать шашлык еще вкуснее, россияне назвали приятную компанию. Все остальные дополнения, в том числе соус, лук и бокал вина, оказались менее востребованными.
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