https://ria.ru/20240420/opros-1941199974.html

Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне

Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне - РИА Новости, 20.04.2024

Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне

Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше, "предела нет", при этом четверть остановится в диапазоне от 200 до 350 грамм,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:10

2024-04-20T10:10

2024-04-20T11:22

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше, "предела нет", при этом четверть остановится в диапазоне от 200 до 350 грамм, следует из данных Россельхозбанка, имеющихся у РИА Новости. "Большинство опрошенных считают, что если учтены все условия: подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, - то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно... "Предела нет", - абсолютно честно сказали 40% россиян. Четверть за раз готовы съесть максимум 350 граммов, каждый пятый - не более 200 граммов, а 12% могут осилить до полкило", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи человек. При этом, по мнению респондентов, лучше всего для этого блюда подходит свинина. На втором месте - курица и индейка, также в тройке лидеров баранина. Замыкают топ-5 говядина и разные виды рыбы. А порядка 5% отметили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов. "В вопросе приготовления шашлыка борьбы среди ответов не получилось: 69% не доверяют такое важное дело никому постороннему и готовят их с нуля сами или с семьей, ведь "так вкуснее". Лишь каждый десятый признался, что ему не хочется выбирать мясо и копаться в углях, поэтому он покупает готовое блюдо. А вот каждый пятый занял компромиссную позицию между двумя полюсами: 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии разжигания костра и жарки мяса отказать себе не могут", - также выяснили эксперты. В свою очередь в качестве главного дополнительного ингредиента, который должен сделать шашлык еще вкуснее, россияне назвали приятную компанию. Все остальные дополнения, в том числе соус, лук и бокал вина, оказались менее востребованными.

https://ria.ru/20230506/retsepty-1870002687.html

https://ria.ru/20230509/zapivka-1870088992.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество