https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html

В ООН отреагировали на убийство военкора Еремина

В ООН отреагировали на убийство военкора Еремина - РИА Новости, 20.04.2024

В ООН отреагировали на убийство военкора Еремина

ООН выступает против убийства журналистов, все подобные случаи должны быть полностью расследованы, заявил РИА Новости заместитель официального представителя... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T02:04

2024-04-20T02:04

2024-04-20T02:13

фархан хак

оон

в мире

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ООН, 20 апр - РИА Новости. ООН выступает против убийства журналистов, все подобные случаи должны быть полностью расследованы, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента "Известий" Семена Еремина. "Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они (убийства) должны быть полностью расследованы", - сказал Хак. "Известия" в пятницу сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел два дня назад. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона.

https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html

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2024

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фархан хак, оон, в мире