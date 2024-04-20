https://ria.ru/20240420/odessa-1941249059.html

СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области

СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области - РИА Новости, 20.04.2024

СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области

Взрывы прогремели в Одессе и около Черноморска на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:59

2024-04-20T16:59

2024-04-20T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

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черноморск

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и около Черноморска на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. "О взрывах в Одессе и в районе Черноморска сообщают местные паблики", — говорится в публикации в Telegram-канале.В Одесской области с 16:19 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска нанесли удар по Одесскому припортовому заводу, уничтожив ангар с водными беспилотниками.В ночь на пятницу в регионе объявили воздушную тревогу. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил об ударе по критической инфраструктуре. Позднее он уточнил, что повреждения получили припортовые сооружения.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240420/kharkov-1941221182.html

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907596199.html

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черноморск

одесская область

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Дарья Буймова

в мире, одесса, черноморск, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины