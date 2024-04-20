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СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 20.04.2024 (обновлено: 17:21 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/odessa-1941249059.html
СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области
СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области - РИА Новости, 20.04.2024
СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области
Взрывы прогремели в Одессе и около Черноморска на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:59
2024-04-20T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
черноморск
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и около Черноморска на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. "О взрывах в Одессе и в районе Черноморска сообщают местные паблики", — говорится в публикации в Telegram-канале.В Одесской области с 16:19 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска нанесли удар по Одесскому припортовому заводу, уничтожив ангар с водными беспилотниками.В ночь на пятницу в регионе объявили воздушную тревогу. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил об ударе по критической инфраструктуре. Позднее он уточнил, что повреждения получили припортовые сооружения.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240420/kharkov-1941221182.html
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в мире, одесса, черноморск, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Черноморск, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области

В Одессе и районе Черноморска прогремели взрывы после воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и около Черноморска на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина.
«
"О взрывах в Одессе и в районе Черноморска сообщают местные паблики", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Украинские пожарные на месте удара по критической инфраструктуре в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Харькове прогремел взрыв
Вчера, 13:14
В Одесской области с 16:19 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.
Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска нанесли удар по Одесскому припортовому заводу, уничтожив ангар с водными беспилотниками.
В ночь на пятницу в регионе объявили воздушную тревогу. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил об ударе по критической инфраструктуре. Позднее он уточнил, что повреждения получили припортовые сооружения.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишут СМИ
5 ноября 2023, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаЧерноморскОдесская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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