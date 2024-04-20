СМИ сообщили о взрывах в Одессе и области
В Одессе и районе Черноморска прогремели взрывы после воздушной тревоги
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и около Черноморска на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина.
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"О взрывах в Одессе и в районе Черноморска сообщают местные паблики", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В Харькове прогремел взрыв
Вчера, 13:14
В Одесской области с 16:19 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.
Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска нанесли удар по Одесскому припортовому заводу, уничтожив ангар с водными беспилотниками.
В ночь на пятницу в регионе объявили воздушную тревогу. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил об ударе по критической инфраструктуре. Позднее он уточнил, что повреждения получили припортовые сооружения.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишут СМИ
5 ноября 2023, 16:44