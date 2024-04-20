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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина - РИА Новости, 20.04.2024
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12:57 20.04.2024 (обновлено: 14:14 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/obstrel-1941218179.html
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина - РИА Новости, 20.04.2024
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина
При обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:57
2024-04-20T14:14
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 апр — РИА Новости. При обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но, к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли", — написал глава региона.Еще три человека пострадали: женщина получила контузию и осколочное ранение бедер, двум мужчинам оказали помощь на месте. Повреждения получили 12 домов и два автомобиля.ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и атакуют регион при помощи БПЛА. Ночью в субботу Гладков рассказал о гибели двух человек в селе Пороз Грайворонского городского округа. Противник сбросил на жилой дом взрывные устройства с дронов.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина

Гладков: при обстреле Белгородской области погибла беременная женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Новая Таволжанка
Последствия обстрела села Новая Таволжанка - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Новая Таволжанка
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БЕЛГОРОД, 20 апр — РИА Новости. При обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но, к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли", — написал глава региона.
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Еще три человека пострадали: женщина получила контузию и осколочное ранение бедер, двум мужчинам оказали помощь на месте. Повреждения получили 12 домов и два автомобиля.

Село Новая Таволжанка находится примерно в полукилометре от украинской границы в Шебекинском городском округе, граничащем с Харьковской областью.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и атакуют регион при помощи БПЛА. Ночью в субботу Гладков рассказал о гибели двух человек в селе Пороз Грайворонского городского округа. Противник сбросил на жилой дом взрывные устройства с дронов.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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