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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина - РИА Новости, 20.04.2024
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина
При обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:57
2024-04-20T12:57
2024-04-20T14:14
происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 апр — РИА Новости. При обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но, к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли", — написал глава региона.Еще три человека пострадали: женщина получила контузию и осколочное ранение бедер, двум мужчинам оказали помощь на месте. Повреждения получили 12 домов и два автомобиля.ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и атакуют регион при помощи БПЛА. Ночью в субботу Гладков рассказал о гибели двух человек в селе Пороз Грайворонского городского округа. Противник сбросил на жилой дом взрывные устройства с дронов.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина
Гладков: при обстреле Белгородской области погибла беременная женщина
БЕЛГОРОД, 20 апр — РИА Новости.
При обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но, к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли", — написал глава региона.
Еще три человека пострадали: женщина получила контузию и осколочное ранение бедер, двум мужчинам оказали помощь на месте. Повреждения получили 12 домов и два автомобиля.
Село Новая Таволжанка находится примерно в полукилометре от украинской границы в Шебекинском городском округе, граничащем с Харьковской областью.
ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и атакуют регион при помощи БПЛА. Ночью в субботу Гладков рассказал о гибели двух человек в селе Пороз Грайворонского городского округа. Противник сбросил на жилой дом взрывные устройства с дронов.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной
— 350 километров.