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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина - РИА Новости, 20.04.2024

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина

При обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:57

2024-04-20T12:57

2024-04-20T14:14

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 апр — РИА Новости. При обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но, к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли", — написал глава региона.Еще три человека пострадали: женщина получила контузию и осколочное ранение бедер, двум мужчинам оказали помощь на месте. Повреждения получили 12 домов и два автомобиля.ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и атакуют регион при помощи БПЛА. Ночью в субботу Гладков рассказал о гибели двух человек в селе Пороз Грайворонского городского округа. Противник сбросил на жилой дом взрывные устройства с дронов.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков