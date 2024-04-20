https://ria.ru/20240420/obstrel-1941203714.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 20.04.2024
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Каиры Херсонской области, один человек ранен в городе Каховка, всего за сутки артиллерия... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:40
2024-04-20T10:40
2024-04-20T11:11
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Каиры Херсонской области, один человек ранен в городе Каховка, всего за сутки артиллерия противника нанесла по области 34 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела террористами киевского режима населенного пункта Каиры погиб один мирный житель. Кроме того, из-за обстрела Каховки один мирный житель ранен. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 17 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались 8 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Юбилейное, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны. ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой помощи, работавшему в Херсонской области. "Киевские боевики нанесли удар по машине скорой помощи", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940838142.html
https://ria.ru/20240214/obstrel-1927241311.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
При обстреле села Каиры в Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель