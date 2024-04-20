https://ria.ru/20240420/obstrel-1941203714.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 20.04.2024

В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Каиры Херсонской области, один человек ранен в городе Каховка, всего за сутки артиллерия... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:40

2024-04-20T10:40

2024-04-20T11:11

каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Каиры Херсонской области, один человек ранен в городе Каховка, всего за сутки артиллерия противника нанесла по области 34 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела террористами киевского режима населенного пункта Каиры погиб один мирный житель. Кроме того, из-за обстрела Каховки один мирный житель ранен. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 17 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались 8 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Юбилейное, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны. ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой помощи, работавшему в Херсонской области. "Киевские боевики нанесли удар по машине скорой помощи", - сообщил источник.

https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940838142.html

https://ria.ru/20240214/obstrel-1927241311.html

каховка

херсонская область

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Дарья Буймова

каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия