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В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 20.04.2024 (обновлено: 11:11 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/obstrel-1941203714.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 20.04.2024
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Каиры Херсонской области, один человек ранен в городе Каховка, всего за сутки артиллерия... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:40
2024-04-20T11:11
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Каиры Херсонской области, один человек ранен в городе Каховка, всего за сутки артиллерия противника нанесла по области 34 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела террористами киевского режима населенного пункта Каиры погиб один мирный житель. Кроме того, из-за обстрела Каховки один мирный житель ранен. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 17 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались 8 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Юбилейное, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны. ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой помощи, работавшему в Херсонской области. "Киевские боевики нанесли удар по машине скорой помощи", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940838142.html
https://ria.ru/20240214/obstrel-1927241311.html
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каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

При обстреле села Каиры в Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Каиры Херсонской области, один человек ранен в городе Каховка, всего за сутки артиллерия противника нанесла по области 34 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела террористами киевского режима населенного пункта Каиры погиб один мирный житель. Кроме того, из-за обстрела Каховки один мирный житель ранен. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 17 прилетов", - сообщил источник.
Здание, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре города Горловка. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Всего под огнем противника оказались 8 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Юбилейное, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны.
ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой помощи, работавшему в Херсонской области. "Киевские боевики нанесли удар по машине скорой помощи", - сообщил источник.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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