https://ria.ru/20240420/nyt-1941176498.html

США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщили СМИ

США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2024

США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщили СМИ

Соединенные Штаты в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщил журналист New York Times Эрик Шмитт. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T02:35

2024-04-20T02:35

2024-04-20T08:46

в мире

нигер

сша

франция

мохамед базум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154853/71/1548537175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a143a4ad54a17a7385a47fe2006525c9.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщил журналист New York Times Эрик Шмитт."США сообщили Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут тысячу американских военнослужащих", — говорится в публикации в соцсети Х.Как отметило агентство Reuters со ссылкой на источник, в пятницу на встрече замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера достигли договоренности о выводе ВС США из страны.Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали договор с Вашингтоном, который позволял американским военным находиться в африканской стране. Причины решения не раскрываются.В Пентагоне тогда заявили РИА Новости, что осведомлены о решении властей Нигера и поддерживают с ними контакт по этому вопросу.Военные Нигера летом прошлого года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Вскоре взявшие власть во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани денонсировали военные соглашения с Францией.

https://ria.ru/20240420/reuters-1941173976.html

https://ria.ru/20240326/dialog-1936054075.html

нигер

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, сша, франция, мохамед базум