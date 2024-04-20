https://ria.ru/20240420/nyt-1941176498.html
США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщили СМИ
США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2024
США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщили СМИ
Соединенные Штаты в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщил журналист New York Times Эрик Шмитт. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T02:35
2024-04-20T02:35
2024-04-20T08:46
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщил журналист New York Times Эрик Шмитт."США сообщили Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут тысячу американских военнослужащих", — говорится в публикации в соцсети Х.Как отметило агентство Reuters со ссылкой на источник, в пятницу на встрече замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера достигли договоренности о выводе ВС США из страны.Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали договор с Вашингтоном, который позволял американским военным находиться в африканской стране. Причины решения не раскрываются.В Пентагоне тогда заявили РИА Новости, что осведомлены о решении властей Нигера и поддерживают с ними контакт по этому вопросу.Военные Нигера летом прошлого года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Вскоре взявшие власть во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани денонсировали военные соглашения с Францией.
https://ria.ru/20240420/reuters-1941173976.html
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в мире, нигер, сша, франция, мохамед базум
В мире, Нигер, США, Франция, Мохамед Базум
США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщили СМИ
NYT и Reuters: США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных