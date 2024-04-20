https://ria.ru/20240420/nikol-1941098649.html

Одна зацепка за 40 лет: история самого невероятного исчезновения

Одна зацепка за 40 лет: история самого невероятного исчезновения - РИА Новости, 20.04.2024

Одна зацепка за 40 лет: история самого невероятного исчезновения

Восьмилетняя Николь Морен из Канады пропала, когда спускалась из квартиры в холл жилого дома. Родители развернули обширную кампанию, к расследованию... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:04

торонто

канада

убийство

полиция

ребенок

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. Восьмилетняя Николь Морен из Канады пропала, когда спускалась из квартиры в холл жилого дома. Родители развернули обширную кампанию, к расследованию подключились лучшие детективы. Тем не менее почти за 40 лет нашли лишь одну зацепку.Учили правилам безопасностиНиколь родилась в 1977-м в Торонто. Через несколько лет родители подали на развод и разъехались. Девочка осталась жить с мамой Жанетт. Отец снял им квартиру в дорогом жилом комплексе.На территории был бассейн. Тридцатого июля 1985-го Николь договорилась встретиться с подругой Дженнифер и пойти туда искупаться.Мать не могла ее проводить: дома она организовала детский сад и не хотела оставлять подопечных без присмотра. Но без проблем отпустила девочку одну — у воды дежурил специальный сотрудник, который отвечал за безопасность.С 11 утра подруга ждала Николь в холле. Когда спустя 15 минут та не появилась, позвонила ей домой. Жанетт не придала разговору значения — была уверена, что ребенок где-то заигрался.Кроме того, родители много времени уделяли воспитанию и учили девочку правилам безопасности. Уходить далеко от дома и общаться с незнакомцами она бы не стала. Однако на встречу с подругой так и не пришла.Больше ее никто не видел.Ни свидетелей, ни уликТолько после 18:00 мать начала поиски. Спустя три часа позвонила в экстренные службы. Полицейские решили, что девочку похитили. Начали опрашивать соседей, а если кто-то не открывал — вышибали дверь или вскрывали замки.Произошедшее не укладывалось у жильцов в голове: территория кондоминиума хорошо охранялась, ходить там могли только обладатели специального ключа."Никто никогда бы не ожидал, что подобное может случиться в комплексе. Это событие действительно потрясло многих", — вспоминал один из добровольцев, искавших девочку.Версию об убийстве тоже рассматривали. Проверяли места, где могли спрятать тело, досматривали все автомобили, выезжающие с территории комплекса. Спустя несколько дней не было ни подозреваемых, ни свидетелей, ни улик, хотя объявления о пропаже висели по всему Торонто.Не помогло и заявленное родителями вознаграждение — 50 тысяч долларов.Единственной зацепкой была запись в дневнике девочки: "Я должна исчезнуть". Однако никто не знал, действительно ли она планировала побег, или это обычные детские фантазии.За год опросили порядка пяти тысяч человек, к расследованию подключили 900 сотрудников. Никто не знал, куда делась Николь.Семейное расследованиеГоды шли. Отец девочки бросил работу и посвятил жизнь поискам. Даже хранил вещи дочери в надежде, что она вернется.Он нанимал частных детективов, отправлял данные в полицейские участки и канадские посольства по всему миру. Создал фонд для сбора средств, разыскивал дочь и в Соединенных Штатах.Существовала версия, что она жива, но почему-то потеряла память. Сотрудникам правоохранительных органов не удалось подтвердить это или опровергнуть: слишком много девушек выдавали себя за пропавшую Николь. В сентябре 1988-го полицейские Торонто неожиданно получили признание 41-летнего Лови Ли Риддля. Он настаивал, что похитил девочку и передал "некоему человеку", однако никаких доказательств этого не нашли.Жанетт активно поддерживала бывшего мужа, но так и не смогла справиться с трагедией — в 2007-м она умерла от сердечного приступа. Спустя семь лет убитый горем отец наконец добился того, чтобы о дочери опять заговорили.Составив ее фоторобот с поправкой на возраст, он обратился в крупные издания. СМИ опубликовали несколько видео об истории Николь. Тем не менее ее исчезновение и по сей день остается загадкой.

https://ria.ru/20240321/prestupleniya-1934713487.html

https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

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торонто, канада, убийство, полиция, ребенок