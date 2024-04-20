https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941268087.html
Оренбургские власти назвали число подтопленных в регионе домов
Оренбургские власти назвали число подтопленных в регионе домов - РИА Новости, 20.04.2024
Оренбургские власти назвали число подтопленных в регионе домов
В Оренбуржье подтопленными остаются 13 326 жилых домов, из них 55 многоквартирные дома, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:55
2024-04-20T19:55
2024-04-20T20:01
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 20 апр - РИА Новости. В Оренбуржье подтопленными остаются 13 326 жилых домов, из них 55 многоквартирные дома, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."На 17.00 (15.00 мск) в регионе на территории 15 муниципальных образований в 70 населенных пунктах и 45 СНТ подтоплены: 13 326 жилых домов (из них 55 МКД), 20 729 приусадебных участков", - говорится в сообщении.Жители получают положенные выплаты - 43 тысячам оренбуржцев средства уже перечислены на счета, в работе более 359 тысяч заявлений, добавили в правительстве региона.
https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Оренбургские власти назвали число подтопленных в регионе домов
В Оренбургской области подтопленными остаются 13 326 жилых домов